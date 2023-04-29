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В МИД назвали существующие форматы обмена пленными с Киевом эффективными - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/plennye-1868663465.html
В МИД назвали существующие форматы обмена пленными с Киевом эффективными
В МИД назвали существующие форматы обмена пленными с Киевом эффективными - РИА Новости, 29.04.2023
В МИД назвали существующие форматы обмена пленными с Киевом эффективными
Нынешние форматы обмена пленными с Киевом являются наиболее эффективными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:35
2023-04-29T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей вершинин
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Нынешние форматы обмена пленными с Киевом являются наиболее эффективными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы, естественно, благодарны тем, кто проявляет заботу об этом вопросе, но я думаю, что наиболее эффективными были и остаются те форматы, которые сейчас используются", - добавил он. Вершинин не стал комментировать заявления Киева о возможности обмена пленными по принципу "всех на всех". "Я не считаю должным комментировать все заявления, которые делаются в Киеве, там очень много неправды, откровенного вранья", - указал он.
https://ria.ru/20230425/obmen-1867472123.html
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в мире, россия, сергей вершинин, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Вершинин, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали существующие форматы обмена пленными с Киевом эффективными

Замглавы МИД Вершинин назвал нынешние форматы обмена пленными с Киевом эффективными

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена. Скриншот видео
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из плена. Скриншот видео
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Нынешние форматы обмена пленными с Киевом являются наиболее эффективными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Я бы привлек ваше внимание к тому, что такие обмены в последнее время имели место. Это хорошо, в том числе и потому что наши военнопленные, к сожалению, подвергаются подчас бесчеловечному обращению", - сказал Вершинин.
"Мы, естественно, благодарны тем, кто проявляет заботу об этом вопросе, но я думаю, что наиболее эффективными были и остаются те форматы, которые сейчас используются", - добавил он.
Вершинин не стал комментировать заявления Киева о возможности обмена пленными по принципу "всех на всех". "Я не считаю должным комментировать все заявления, которые делаются в Киеве, там очень много неправды, откровенного вранья", - указал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ВершининУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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