https://ria.ru/20230429/plennye-1868663465.html

В МИД назвали существующие форматы обмена пленными с Киевом эффективными

В МИД назвали существующие форматы обмена пленными с Киевом эффективными - РИА Новости, 29.04.2023

В МИД назвали существующие форматы обмена пленными с Киевом эффективными

Нынешние форматы обмена пленными с Киевом являются наиболее эффективными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:35

2023-04-29T09:35

2023-04-29T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сергей вершинин

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 29 апр - РИА Новости. Нынешние форматы обмена пленными с Киевом являются наиболее эффективными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы, естественно, благодарны тем, кто проявляет заботу об этом вопросе, но я думаю, что наиболее эффективными были и остаются те форматы, которые сейчас используются", - добавил он. Вершинин не стал комментировать заявления Киева о возможности обмена пленными по принципу "всех на всех". "Я не считаю должным комментировать все заявления, которые делаются в Киеве, там очень много неправды, откровенного вранья", - указал он.

https://ria.ru/20230425/obmen-1867472123.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей вершинин, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)