Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции
Кандидат от оппозиции Кылычдароглу заявил, что знает предвыборные планы властей Турции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре. Архивное фото
АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах в Турции 14 мая, основной противник действующего президента страны Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу призвал в Twitter власти прекратить "грязные игры и обвинения", по его словам, он знает, их планы в последние десять дней до процесса голосования.
«
"Этот "грязный язык" должен быть прекращен. Наш народ видит, чего хотят добиться немыслимыми грязными играми и обвинениями. Мы идем на выборы, а не на войну. Многие правительства сменились, мы всегда двигались вперед. Я знаю самые грязные вещи, которые будут пытаться сделать в последние 10 дней. И я говорю им: немного здравого смысла!", - написал Кылычдароглу.
Причины, побудившие Кылычдароглу выступить с таким заявлением, политик не обнародовал.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая.