https://ria.ru/20230429/plany-1868727619.html

Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции

Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции - РИА Новости, 29.04.2023

Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции

Единый кандидат от оппозиции на выборах в Турции 14 мая, основной противник действующего президента страны Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу призвал в Twitter РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:51

2023-04-29T16:51

2023-04-29T16:51

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах в Турции 14 мая, основной противник действующего президента страны Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу призвал в Twitter власти прекратить "грязные игры и обвинения", по его словам, он знает, их планы в последние десять дней до процесса голосования. Причины, побудившие Кылычдароглу выступить с таким заявлением, политик не обнародовал. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856338074.html

https://ria.ru/20230428/vybory-1868427998.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу