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Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции - РИА Новости, 29.04.2023
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16:51 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/plany-1868727619.html
Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции
Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции - РИА Новости, 29.04.2023
Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции
Единый кандидат от оппозиции на выборах в Турции 14 мая, основной противник действующего президента страны Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу призвал в Twitter РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:51
2023-04-29T16:51
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах в Турции 14 мая, основной противник действующего президента страны Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу призвал в Twitter власти прекратить "грязные игры и обвинения", по его словам, он знает, их планы в последние десять дней до процесса голосования. Причины, побудившие Кылычдароглу выступить с таким заявлением, политик не обнародовал. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая.
https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856338074.html
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу
Конкурент Эрдогана рассекретил предвыборные планы властей Турции

Кандидат от оппозиции Кылычдароглу заявил, что знает предвыборные планы властей Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиции на выборах в Турции 14 мая, основной противник действующего президента страны Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу призвал в Twitter власти прекратить "грязные игры и обвинения", по его словам, он знает, их планы в последние десять дней до процесса голосования.
«
"Этот "грязный язык" должен быть прекращен. Наш народ видит, чего хотят добиться немыслимыми грязными играми и обвинениями. Мы идем на выборы, а не на войну. Многие правительства сменились, мы всегда двигались вперед. Я знаю самые грязные вещи, которые будут пытаться сделать в последние 10 дней. И я говорю им: немного здравого смысла!", - написал Кылычдароглу.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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7 марта, 12:10
Причины, побудившие Кылычдароглу выступить с таким заявлением, политик не обнародовал.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, состоится 28 мая.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Кылычдароглу опережает Эрдогана перед выборами в Турции, показал опрос
28 апреля, 12:53
 
В миреТурцияКемаль Кылычдароглу
 
 
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