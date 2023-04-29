https://ria.ru/20230429/parodiya-1868638699.html

"Я хочу уйти": Трамп рассмешил американцев, изобразив потерявшегося Байдена

"Я хочу уйти": Трамп рассмешил американцев, изобразив потерявшегося Байдена - РИА Новости, 29.04.2023

"Я хочу уйти": Трамп рассмешил американцев, изобразив потерявшегося Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп вызвал бурную реакцию зрителей пародией на Джо Байдена во время предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T01:35

2023-04-29T01:35

2023-04-29T02:32

в мире

сша

сирия

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дональд трамп

барак обама

джо байден

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вызвал бурную реакцию зрителей пародией на Джо Байдена во время предвыборной кампании в Нью-Хэмпшире.В частности, бывший американский лидер напомнил, что Байден анонсировал свою кампанию заранее заготовленным роликом, который, по мнению бизнесмена, "потребовал предположительно семь дублей для съемки". Джо Байдена, которому в этом году исполнилось 80 лет, высмеивают и не воспринимают всерьез из-за его странного поведения. Так, например, он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис главой государства, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. Байден официально заявил, что планирует баллотироваться на второй срок.

https://ria.ru/20230428/bayden-1868331008.html

сша

сирия

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