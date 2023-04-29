https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html

В мэрии Парижа оценили ущерб от протестов против пенсионной реформы

В мэрии Парижа оценили ущерб от протестов против пенсионной реформы - РИА Новости, 29.04.2023

В мэрии Парижа оценили ущерб от протестов против пенсионной реформы

Урон, нанесенный с января объектам городской инфраструктуры в ходе манифестаций против пенсионной реформы, оценили в 1,6 миллиона евро, сообщило издание... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:02

2023-04-29T09:02

2023-04-29T09:02

в мире

франция

париж

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 29 апр – РИА Новости. Урон, нанесенный с января объектам городской инфраструктуры в ходе манифестаций против пенсионной реформы, оценили в 1,6 миллиона евро, сообщило издание Parisien. Вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар уточнил, что эта сумма учитывает лишь урон, нанесенный радикально настроенными гражданами городским объектам, но не принимает в расчет стоимость ремонта разрушений в офисах частных предприятий. Так, власти города потратили 536 тысяч евро на уборку улиц после протестов, для чего они были вынуждены вызывать уборщиков во внерабочее время, оплачивая их сверхурочную работу. Еще 106 тысяч евро было потрачено на ремонт клумб и заграждений, автобусных остановок и витрин банков. Но наиболее дорогостоящими объектами, которые разрушили протестующие, стали рекламные щиты с подсветкой и киоски прессы. На их ремонт было выделено 836 тысяч евро. Как уточняет издание, общий объем урона от протестов против пенсионной реформы превышает тот, что был после разгромов, учиненных сторонниками движения "желтых жилетов" в 2018 году. Они обошлись городскому бюджету в 1,4 миллиона евро. Как отметили в мэрии, нынешние протесты начинались более или менее мирно, но после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект без голосования в парламенте, использовав статью 49.3 конституции, они стали более агрессивными. Первого мая во Франции пройдут более 300 манифестаций, ожидается, что в них примут участие от 500 до 650 тысяч человек, из них от 80 до 100 тысяч - во французской столице. В Париже ожидают от 1,5 до 3 тысяч сторонников движения "желтых жилетов", а также 1-2 тысячи радикально настроенных элементов. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html

https://ria.ru/20230427/makron-1868180903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, париж, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы