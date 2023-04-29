https://ria.ru/20230429/parad-1868676127.html

В еще одном регионе отменили парад на 9 Мая

В еще одном регионе отменили парад на 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2023

В еще одном регионе отменили парад на 9 Мая

Псковская область в этом году отказалась от проведения парада в честь Дня Победы 9 мая, написал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:17

2023-04-29T11:17

2023-04-29T11:17

общество

псковская область

орел

михаил ведерников

день победы

россия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Псковская область в этом году отказалась от проведения парада в честь Дня Победы 9 мая, написал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале."В этом году День Победы мы встречаем в особых условиях; "Бессмертный полк" в онлайн формате; Салютов и фейерверков не будет", - пояснил глава Псковской области.Ведерников добавил, что в 2023 году провести массовые мероприятия не представляется возможным, а решение об отмене парада было принято после консультации с представителями силовых ведомств.Ранее аналогичное решении об отмене проведения парада приняли в Орле.

https://ria.ru/20230425/parad-1867646034.html

псковская область

орел

россия

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общество, псковская область, орел, михаил ведерников, день победы, россия