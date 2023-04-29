https://ria.ru/20230429/parad-1868637031.html

В Орле отменили парад на 9 мая

В Орле отменили парад на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2023

В Орле отменили парад на 9 мая

Парад на 9 мая в Орле не состоится по соображениям безопасности, такое решение принято в пятницу на заседании штаба с представителями силовых структур и... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T00:54

2023-04-29T00:54

2023-04-29T02:18

общество

орел

орловская область

андрей клычков

день победы

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парад на 9 мая в Орле не состоится по соображениям безопасности, такое решение принято в пятницу на заседании штаба с представителями силовых структур и правоохранительных органов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, "Бессмертный полк" будет проведен в "интерактивном формате". "Размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни. При этом мы сохраняем в планах возложение цветов, проведем другие локальные мероприятия. Я очень надеюсь на ваше понимание и вашу поддержку принятых решений", - написал губернатор в подписи к видео. Клычков уточнил, что также будет отменено и традиционное шествие на 1 мая.

https://ria.ru/20230428/parad-1868434948.html

орел

орловская область

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общество, орел, орловская область, андрей клычков, день победы