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В Орле отменили парад на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2023
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00:54 29.04.2023 (обновлено: 02:18 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/parad-1868637031.html
В Орле отменили парад на 9 мая
В Орле отменили парад на 9 мая - РИА Новости, 29.04.2023
В Орле отменили парад на 9 мая
Парад на 9 мая в Орле не состоится по соображениям безопасности, такое решение принято в пятницу на заседании штаба с представителями силовых структур и... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:54
2023-04-29T02:18
общество
орел
орловская область
андрей клычков
день победы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парад на 9 мая в Орле не состоится по соображениям безопасности, такое решение принято в пятницу на заседании штаба с представителями силовых структур и правоохранительных органов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, "Бессмертный полк" будет проведен в "интерактивном формате". "Размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни. При этом мы сохраняем в планах возложение цветов, проведем другие локальные мероприятия. Я очень надеюсь на ваше понимание и вашу поддержку принятых решений", - написал губернатор в подписи к видео. Клычков уточнил, что также будет отменено и традиционное шествие на 1 мая.
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общество, орел, орловская область, андрей клычков, день победы
Общество, Орел, Орловская область, Андрей Клычков, День Победы
В Орле отменили парад на 9 мая

Губернатор Орловской области Клычков: парад на 9 мая отменили ради безопасности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУчастник военного парада
Участник военного парада - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участник военного парада. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парад на 9 мая в Орле не состоится по соображениям безопасности, такое решение принято в пятницу на заседании штаба с представителями силовых структур и правоохранительных органов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«
"Мы вынуждены отказаться от парада, да, у нас нет воинских частей, у нас нет техники в регионе, но это участие детей-курсантов, ветеранов - мы не можем рисковать ими, даже понимая, что есть некоторые гипотетические угрозы. Но любая гипотетическая угроза, когда она связана с человеческими жизнями, для меня является ключевой при проведении мероприятий, поэтому штаб принял решение не проводить парад на 9 мая", - сказал Клычков в видеообращении, которое опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, "Бессмертный полк" будет проведен в "интерактивном формате". "Размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни. При этом мы сохраняем в планах возложение цветов, проведем другие локальные мероприятия. Я очень надеюсь на ваше понимание и вашу поддержку принятых решений", - написал губернатор в подписи к видео.
Клычков уточнил, что также будет отменено и традиционное шествие на 1 мая.
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