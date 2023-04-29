В Орле отменили парад на 9 мая
Губернатор Орловской области Клычков: парад на 9 мая отменили ради безопасности
Участник военного парада. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парад на 9 мая в Орле не состоится по соображениям безопасности, такое решение принято в пятницу на заседании штаба с представителями силовых структур и правоохранительных органов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«
"Мы вынуждены отказаться от парада, да, у нас нет воинских частей, у нас нет техники в регионе, но это участие детей-курсантов, ветеранов - мы не можем рисковать ими, даже понимая, что есть некоторые гипотетические угрозы. Но любая гипотетическая угроза, когда она связана с человеческими жизнями, для меня является ключевой при проведении мероприятий, поэтому штаб принял решение не проводить парад на 9 мая", - сказал Клычков в видеообращении, которое опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, "Бессмертный полк" будет проведен в "интерактивном формате". "Размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни. При этом мы сохраняем в планах возложение цветов, проведем другие локальные мероприятия. Я очень надеюсь на ваше понимание и вашу поддержку принятых решений", - написал губернатор в подписи к видео.
Клычков уточнил, что также будет отменено и традиционное шествие на 1 мая.