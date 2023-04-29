https://ria.ru/20230429/pamyat-1868748656.html

В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском

В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском - РИА Новости, 29.04.2023

В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском

Более 30 деревьев посадили в субботу в сквере Памяти в Санкт-Петербурге в честь павших защитников Донбасса, именное дерево высажено и в память о военном... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T18:49

2023-04-29T18:49

2023-04-29T18:49

специальная военная операция на украине

общество

россия

санкт-петербург

донбасс

владлен татарский

единая россия

воздушно-десантные войска россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868747873_0:116:1200:791_1920x0_80_0_0_33b2f544b28824da8ebd001e7e382eb4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Более 30 деревьев посадили в субботу в сквере Памяти в Санкт-Петербурге в честь павших защитников Донбасса, именное дерево высажено и в память о военном корреспонденте Владлене Татарском, погибшем при теракте в апреле, сообщила пресс-служба петербургского регионального отделения "Единой России". "Среди тех, чьи имена теперь берегут липы – восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавшей в освобождении от нацистов города-побратима Мариуполя, десять героев-петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России, погибшие при исполнении воинского долга. Есть теперь в Петербурге и липа в честь военкора Владлена Татарского, жизнь которого оборвалась в результате теракта", - говорится в сообщении. Как отмечается, мать Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) Равиля Ибрагимова приехала на памятное мероприятие в Петербурге из Макеевки (ДНР). В посадке именных деревьев приняли участие ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, участники боевых действий, действующие морские пехотинцы и десантники, курсанты-нахимовцы, участники военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих, руководство администрации Калининского района города. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20230425/tatarskiy-1867518389.html

https://ria.ru/20230409/terror-1863878901.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

россия

санкт-петербург

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербург, донбасс, владлен татарский, единая россия, воздушно-десантные войска россии