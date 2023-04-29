В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском
В Петербурге посадили 32 дерева в сквере Памяти в честь павших защитников Донбасса
© Фото пресс-службы партии "Единая Россия"Участники акции высадки деревьев в Сквере Памяти в Санкт-Петербурге
Участники акции высадки деревьев в Сквере Памяти в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Более 30 деревьев посадили в субботу в сквере Памяти в Санкт-Петербурге в честь павших защитников Донбасса, именное дерево высажено и в память о военном корреспонденте Владлене Татарском, погибшем при теракте в апреле, сообщила пресс-служба петербургского регионального отделения "Единой России".
"Среди тех, чьи имена теперь берегут липы – восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавшей в освобождении от нацистов города-побратима Мариуполя, десять героев-петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России, погибшие при исполнении воинского долга. Есть теперь в Петербурге и липа в честь военкора Владлена Татарского, жизнь которого оборвалась в результате теракта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мать Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) Равиля Ибрагимова приехала на памятное мероприятие в Петербурге из Макеевки (ДНР).
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"Люди Донбасса – это Россия, и они за Россию, и мой сын Максим всегда любил Россию и погиб за неё. Та сторона, они знали, что он много сделал и мог бы сделать ещё больше, поэтому они его убрали. Сегодня очень важное мероприятие для будущего поколения. Спасибо за память", - сказала женщина, слова которой приводятся в сообщении.
В посадке именных деревьев приняли участие ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, участники боевых действий, действующие морские пехотинцы и десантники, курсанты-нахимовцы, участники военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих, руководство администрации Калининского района города.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.
Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.