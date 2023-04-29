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В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/pamyat-1868748656.html
В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском
В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском - РИА Новости, 29.04.2023
В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском
Более 30 деревьев посадили в субботу в сквере Памяти в Санкт-Петербурге в честь павших защитников Донбасса, именное дерево высажено и в память о военном... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:49
2023-04-29T18:49
специальная военная операция на украине
общество
россия
санкт-петербург
донбасс
владлен татарский
единая россия
воздушно-десантные войска россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Более 30 деревьев посадили в субботу в сквере Памяти в Санкт-Петербурге в честь павших защитников Донбасса, именное дерево высажено и в память о военном корреспонденте Владлене Татарском, погибшем при теракте в апреле, сообщила пресс-служба петербургского регионального отделения "Единой России". "Среди тех, чьи имена теперь берегут липы – восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавшей в освобождении от нацистов города-побратима Мариуполя, десять героев-петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России, погибшие при исполнении воинского долга. Есть теперь в Петербурге и липа в честь военкора Владлена Татарского, жизнь которого оборвалась в результате теракта", - говорится в сообщении. Как отмечается, мать Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) Равиля Ибрагимова приехала на памятное мероприятие в Петербурге из Макеевки (ДНР). В посадке именных деревьев приняли участие ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, участники боевых действий, действующие морские пехотинцы и десантники, курсанты-нахимовцы, участники военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих, руководство администрации Калининского района города. Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20230425/tatarskiy-1867518389.html
https://ria.ru/20230409/terror-1863878901.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
россия
санкт-петербург
донбасс
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общество, россия, санкт-петербург, донбасс, владлен татарский, единая россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Донбасс, Владлен Татарский, Единая Россия, Воздушно-десантные войска России
В Петербурге появилось именное дерево в память о военкоре Татарском

В Петербурге посадили 32 дерева в сквере Памяти в честь павших защитников Донбасса

© Фото пресс-службы партии "Единая Россия"Участники акции высадки деревьев в Сквере Памяти в Санкт-Петербурге
Участники акции высадки деревьев в Сквере Памяти в Санкт-Петербурге
© Фото пресс-службы партии "Единая Россия"
Участники акции высадки деревьев в Сквере Памяти в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Более 30 деревьев посадили в субботу в сквере Памяти в Санкт-Петербурге в честь павших защитников Донбасса, именное дерево высажено и в память о военном корреспонденте Владлене Татарском, погибшем при теракте в апреле, сообщила пресс-служба петербургского регионального отделения "Единой России".
"Среди тех, чьи имена теперь берегут липы – восемь морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, участвовавшей в освобождении от нацистов города-побратима Мариуполя, десять героев-петербуржцев, а также десантники и морпехи из других городов России, погибшие при исполнении воинского долга. Есть теперь в Петербурге и липа в честь военкора Владлена Татарского, жизнь которого оборвалась в результате теракта", - говорится в сообщении.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Вдова военкора Владлена Татарского хочет основать фонд его имени
25 апреля, 10:53
Как отмечается, мать Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) Равиля Ибрагимова приехала на памятное мероприятие в Петербурге из Макеевки (ДНР).
«
"Люди Донбасса – это Россия, и они за Россию, и мой сын Максим всегда любил Россию и погиб за неё. Та сторона, они знали, что он много сделал и мог бы сделать ещё больше, поэтому они его убрали. Сегодня очень важное мероприятие для будущего поколения. Спасибо за память", - сказала женщина, слова которой приводятся в сообщении.
В посадке именных деревьев приняли участие ветераны морской пехоты, ВДВ и частей спецназа, участники боевых действий, действующие морские пехотинцы и десантники, курсанты-нахимовцы, участники военно-патриотических клубов и школ города, члены семей погибших военнослужащих, руководство администрации Калининского района города.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Киев ступил на путь террора. Москва больше не может ждать
9 апреля, 08:00
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате взрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.
Татарский был посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин на следующий день после гибели военкора.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСанкт-ПетербургДонбассВладлен ТатарскийЕдиная РоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
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