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В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа

В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа - РИА Новости, 29.04.2023

В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа

Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила в Telegram-канале мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:55

2023-04-29T09:55

2023-04-29T15:57

специальная военная операция на украине

севастополь

одесса

ольга ковитиди

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила в Telegram-канале мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины". Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. Она считает, что должно быть принято стратегическое решение о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".

https://ria.ru/20230319/zelenskiy-1858938094.html

севастополь

одесса

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севастополь, одесса, ольга ковитиди, происшествия