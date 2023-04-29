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В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 29.04.2023 (обновлено: 15:57 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/otvet-1868665859.html
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа - РИА Новости, 29.04.2023
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила в Telegram-канале мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:55
2023-04-29T15:57
специальная военная операция на украине
севастополь
одесса
ольга ковитиди
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила в Telegram-канале мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины". Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. Она считает, что должно быть принято стратегическое решение о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".
https://ria.ru/20230319/zelenskiy-1858938094.html
севастополь
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севастополь, одесса, ольга ковитиди, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Одесса, Ольга Ковитиди, Происшествия
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа

Сенатор от Крыма Ковитиди призвала к жесткому ответу на атаку на нефтебазу в Севастополе

© РаZVожаев / TelegramНа месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
© РаZVожаев / Telegram
На месте пожара на нефтебазе в Севастополе. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила в Telegram-канале мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".
Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
«

"Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте. Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены", - написала Ковитиди, отметив в начале своего поста, что это "мнение".

Она считает, что должно быть принято стратегическое решение о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольОдессаОльга КовитидиПроисшествия
 
 
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