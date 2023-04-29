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В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа - РИА Новости, 29.04.2023
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила в Telegram-канале мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:55
2023-04-29T09:55
2023-04-29T15:57
специальная военная операция на украине
севастополь
одесса
ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила в Telegram-канале мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины". Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. Она считает, что должно быть принято стратегическое решение о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".
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севастополь, одесса, ольга ковитиди, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Одесса, Ольга Ковитиди, Происшествия
В Крыму считают, что новая атака на Севастополь требует жесткого ответа
Сенатор от Крыма Ковитиди призвала к жесткому ответу на атаку на нефтебазу в Севастополе