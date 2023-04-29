МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений
Глава МИД Абхазии Ардзинба: СВО начала формировать новую систему международных отношений
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба
Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба. Архивное фото
СУХУМ, 29 апр – РИА Новости. Абхазия рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в ходе глобальной онлайн-конференции по многополярности.
По его словам, выбранная тема конференции подчеркивает значимость и актуальность темы многополярности в современном мире, а история дает ясное представление об этом.
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"Наша республика рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений. Такой системы, где будет обеспечено уважение прав народов, в том числе, малых народов, уважение их самобытности, исторической судьбы", - сказал Ардзинба.
Министр подчеркнул, что Абхазия поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве, реализуемые по инициативе и при поддержке России.
"Такие подходы зафиксированы в Концепции внешней политики Республики Абхазия, Большом договоре между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2014 года. Считаем, что активизация интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР может привести к формированию расширенного Союза суверенных государств", - добавил он.
Ардзинба напомнил, что Абхазия всецело разделяет позицию РФ о решении проведения специальной военной операции.
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"Власть на Украине захватили бандиты и неонацисты. На протяжении восьми лет они осуществляли теракты против русских на юго-востоке Украины. Хотел бы отметить, что в специальной военной операции принимают участие и добровольцы из Республики Абхазия, приближая достижение целей СВО", - заявил глава МИД.