https://ria.ru/20230429/otnosheniya-1868782872.html

МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений

МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений - РИА Новости, 29.04.2023

МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений

Абхазия рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T22:46

2023-04-29T22:46

2023-04-29T22:46

специальная военная операция на украине

в мире

абхазия

россия

украина

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СУХУМ, 29 апр – РИА Новости. Абхазия рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в ходе глобальной онлайн-конференции по многополярности. По его словам, выбранная тема конференции подчеркивает значимость и актуальность темы многополярности в современном мире, а история дает ясное представление об этом. Министр подчеркнул, что Абхазия поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве, реализуемые по инициативе и при поддержке России. "Такие подходы зафиксированы в Концепции внешней политики Республики Абхазия, Большом договоре между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2014 года. Считаем, что активизация интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР может привести к формированию расширенного Союза суверенных государств", - добавил он. Ардзинба напомнил, что Абхазия всецело разделяет позицию РФ о решении проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

абхазия

россия

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в мире, абхазия, россия, украина