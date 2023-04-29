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МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/otnosheniya-1868782872.html
МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений
МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений - РИА Новости, 29.04.2023
МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений
Абхазия рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:46
2023-04-29T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
абхазия
россия
украина
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СУХУМ, 29 апр – РИА Новости. Абхазия рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в ходе глобальной онлайн-конференции по многополярности. По его словам, выбранная тема конференции подчеркивает значимость и актуальность темы многополярности в современном мире, а история дает ясное представление об этом. Министр подчеркнул, что Абхазия поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве, реализуемые по инициативе и при поддержке России. "Такие подходы зафиксированы в Концепции внешней политики Республики Абхазия, Большом договоре между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2014 года. Считаем, что активизация интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР может привести к формированию расширенного Союза суверенных государств", - добавил он. Ардзинба напомнил, что Абхазия всецело разделяет позицию РФ о решении проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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в мире, абхазия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Абхазия, Россия, Украина
МИД Абхазии: СВО начала формировать новую систему международных отношений

Глава МИД Абхазии Ардзинба: СВО начала формировать новую систему международных отношений

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба
Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба. Архивное фото
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СУХУМ, 29 апр – РИА Новости. Абхазия рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба в ходе глобальной онлайн-конференции по многополярности.
По его словам, выбранная тема конференции подчеркивает значимость и актуальность темы многополярности в современном мире, а история дает ясное представление об этом.
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«
"Наша республика рассматривает специальную военную операцию как старт формирования новой системы международных отношений. Такой системы, где будет обеспечено уважение прав народов, в том числе, малых народов, уважение их самобытности, исторической судьбы", - сказал Ардзинба.
Министр подчеркнул, что Абхазия поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве, реализуемые по инициативе и при поддержке России.
"Такие подходы зафиксированы в Концепции внешней политики Республики Абхазия, Большом договоре между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2014 года. Считаем, что активизация интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР может привести к формированию расширенного Союза суверенных государств", - добавил он.
Ардзинба напомнил, что Абхазия всецело разделяет позицию РФ о решении проведения специальной военной операции.
«

"Власть на Украине захватили бандиты и неонацисты. На протяжении восьми лет они осуществляли теракты против русских на юго-востоке Украины. Хотел бы отметить, что в специальной военной операции принимают участие и добровольцы из Республики Абхазия, приближая достижение целей СВО", - заявил глава МИД.

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