В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине
National Review: продвижение либеральной повестки со стороны Зеленского угрожает Украине
© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, и теперь это угрожает поддержке Украины со стороны США после 2024 года, написал обозреватель National Review Бобби Миллер.
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"Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. Появление его жены на обложке журнала Vogue и поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит (термин, означающий группу людей, проживающих в США и придерживающихся либеральных политических взглядов. — Прим. Ред.)", — заявил он.
По его мнению, возможная смена власти в Белом доме поставит Украину в затруднительное положение.
Президентские выборы в США пройдут в 2024 году.