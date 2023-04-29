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В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине - РИА Новости, 29.04.2023
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04:45 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/oshibka-1868645457.html
В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине
В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине - РИА Новости, 29.04.2023
В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине
Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, и теперь это угрожает поддержке Украины со... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T04:45
2023-04-29T04:45
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, и теперь это угрожает поддержке Украины со стороны США после 2024 года, написал обозреватель National Review Бобби Миллер.По его мнению, возможная смена власти в Белом доме поставит Украину в затруднительное положение.Президентские выборы в США пройдут в 2024 году.
https://ria.ru/20230429/televizor-1868642159.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден
В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине

National Review: продвижение либеральной повестки со стороны Зеленского угрожает Украине

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, и теперь это угрожает поддержке Украины со стороны США после 2024 года, написал обозреватель National Review Бобби Миллер.
«

"Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. Появление его жены на обложке журнала Vogue и поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление это дело прибрежных элит (термин, означающий группу людей, проживающих в США и придерживающихся либеральных политических взглядов. — Прим. Ред.)", — заявил он.

По его мнению, возможная смена власти в Белом доме поставит Украину в затруднительное положение.
Президентские выборы в США пройдут в 2024 году.
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