https://ria.ru/20230429/oshibka-1868645457.html

В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине

В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине - РИА Новости, 29.04.2023

В США рассказали о серьезном просчете Зеленского, угрожающем Украине

Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, и теперь это угрожает поддержке Украины со... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T04:45

2023-04-29T04:45

2023-04-29T04:45

в мире

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, и теперь это угрожает поддержке Украины со стороны США после 2024 года, написал обозреватель National Review Бобби Миллер.По его мнению, возможная смена власти в Белом доме поставит Украину в затруднительное положение.Президентские выборы в США пройдут в 2024 году.

https://ria.ru/20230429/televizor-1868642159.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден