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Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ - РИА Новости, 29.04.2023
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Религия
 
23:20 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/onufriy-1868785482.html
Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ
Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ - РИА Новости, 29.04.2023
Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ
Группа радикально настроенных активистов попыталась напасть на главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:20
2023-04-29T23:20
религия
украина
россия
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группа радикально настроенных активистов попыталась напасть на главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия после службы в храме Агапита Печерского, полицейские предотвратили нападение, сообщает в субботу Союз православных журналистов (СПЖ). Попытку нападения снял корреспондент СПЖ, на кадрах видно, как "мужчины, дежурившие возле входа в Нижнюю лавру, увидев предстоятеля УПЦ, бросились к нему, крича "Онуфрия на обмен", "диверсанты в рясах" и "позор". Очевидец отмечает, что предстоятеля закрыли собой иподиаконы и охранники. После этого митрополит в сопровождении охраны сел в машину и уехал. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире
Религия, Украина, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, В мире
Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ

СПЖ: группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ Онуфрия у лавры

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группа радикально настроенных активистов попыталась напасть на главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия после службы в храме Агапита Печерского, полицейские предотвратили нападение, сообщает в субботу Союз православных журналистов (СПЖ).
Попытку нападения снял корреспондент СПЖ, на кадрах видно, как "мужчины, дежурившие возле входа в Нижнюю лавру, увидев предстоятеля УПЦ, бросились к нему, крича "Онуфрия на обмен", "диверсанты в рясах" и "позор".
Очевидец отмечает, что предстоятеля закрыли собой иподиаконы и охранники. После этого митрополит в сопровождении охраны сел в машину и уехал.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Захват храма УПЦ в селе Требухов Киевской области. Кадр видео
В Киевской области сторонники ПЦУ захватили храм и надругались над Библией
22 апреля, 16:48
 
РелигияУкраинаРоссияСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВ мире
 
 
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