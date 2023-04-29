https://ria.ru/20230429/onufriy-1868785482.html

Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ

Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ - РИА Новости, 29.04.2023

Группа радикалов попыталась напасть на предстоятеля УПЦ

Группа радикально настроенных активистов попыталась напасть на главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T23:20

2023-04-29T23:20

2023-04-29T23:20

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россия

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группа радикально настроенных активистов попыталась напасть на главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия после службы в храме Агапита Печерского, полицейские предотвратили нападение, сообщает в субботу Союз православных журналистов (СПЖ). Попытку нападения снял корреспондент СПЖ, на кадрах видно, как "мужчины, дежурившие возле входа в Нижнюю лавру, увидев предстоятеля УПЦ, бросились к нему, крича "Онуфрия на обмен", "диверсанты в рясах" и "позор". Очевидец отмечает, что предстоятеля закрыли собой иподиаконы и охранники. После этого митрополит в сопровождении охраны сел в машину и уехал. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230422/raskolniki-1867096767.html

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украина, россия, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, в мире