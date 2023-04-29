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В Париже ограбили ювелирный магазин Bulgari - РИА Новости, 29.04.2023
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17:16 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/ograblenie-1868732014.html
В Париже ограбили ювелирный магазин Bulgari
В Париже ограбили ювелирный магазин Bulgari - РИА Новости, 29.04.2023
В Париже ограбили ювелирный магазин Bulgari
Ювелирный магазин фирмы Bulgari на Вандомской площади в 1-м округе Парижа, где расположено множество магазинов класса люкс, а неподалёку находится министерство... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:16
2023-04-29T17:16
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Ювелирный магазин фирмы Bulgari на Вандомской площади в 1-м округе Парижа, где расположено множество магазинов класса люкс, а неподалёку находится министерство юстиции Франции, ограбили днем в субботу, передает телеканал BFMTV. Троим грабителям удалось скрыться с места преступления на мотоциклах, их разыскивает полиция. Отмечается, что их лица были скрыты капюшонами, при себе у них было длинноствольное оружие. Общая сумма украденных украшений пока не подсчитана. Бутик данной ювелирной марки грабят не впервые. В сентябре 2021 года грабители в капюшонах и с оружием ограбили магазин на сумму 10 миллионов евро. Одного из них задержали вскоре после преступления, остальных арестовали позже. Троим грабителям предъявили обвинения и заключили под стражу.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
В Париже ограбили ювелирный магазин Bulgari

На Вандомской площади в центре Парижа ограбили ювелирный магазин Bulgari

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Ювелирный магазин фирмы Bulgari на Вандомской площади в 1-м округе Парижа, где расположено множество магазинов класса люкс, а неподалёку находится министерство юстиции Франции, ограбили днем в субботу, передает телеканал BFMTV.
Троим грабителям удалось скрыться с места преступления на мотоциклах, их разыскивает полиция. Отмечается, что их лица были скрыты капюшонами, при себе у них было длинноствольное оружие.
Общая сумма украденных украшений пока не подсчитана.
Бутик данной ювелирной марки грабят не впервые. В сентябре 2021 года грабители в капюшонах и с оружием ограбили магазин на сумму 10 миллионов евро. Одного из них задержали вскоре после преступления, остальных арестовали позже. Троим грабителям предъявили обвинения и заключили под стражу.
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