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"Становимся обузой". Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии - РИА Новости, 29.04.2023
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05:58 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obuza-1868647408.html
"Становимся обузой". Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии
"Становимся обузой". Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии - РИА Новости, 29.04.2023
"Становимся обузой". Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии
Восточноевропейские страны урезают траты на содержание украинских беженцев, из-за чего те оказываются в затруднительном положении, написали обозреватели... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:58
2023-04-29T05:58
в мире
украина
румыния
польша
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Восточноевропейские страны урезают траты на содержание украинских беженцев, из-за чего те оказываются в затруднительном положении, написали обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку.Как отметили журналисты, четыре месяца назад Румынии пришлось прекратить оплачивать жилье украинцам, а в среду правительство утвердило план по сокращению вдвое выплат для почти ста тысяч беженцев.Последовавшие за финансированием этой группы людей сокращения в сфере социальных услуг вызвали негодование среди местных граждан, так, 25 процентов румын выступают против помощи Украине, добавили обозреватели.В статье говорится, что растущие траты из-за конфликта на Украине сдавливают бюджеты стран восточного крыла ЕС, вызывая сокращение выделяемой беженцам помощи. Журналисты добавили, в частности, что урезать пособия для украинцев пришлось Польше, Чехии и Словакии.
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в мире, украина, румыния, польша, евросоюз
В мире, Украина, Румыния, Польша, Евросоюз
"Становимся обузой". Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии

Bloomberg: украинские беженцы в Румынии пожаловались на сокращение финансовой помощи

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Восточноевропейские страны урезают траты на содержание украинских беженцев, из-за чего те оказываются в затруднительном положении, написали обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку.
Как отметили журналисты, четыре месяца назад Румынии пришлось прекратить оплачивать жилье украинцам, а в среду правительство утвердило план по сокращению вдвое выплат для почти ста тысяч беженцев.
«

"Мы явно становимся обузой. Так что всего лишь вопрос времени, когда вся эта помощь закончится, и мы не знаем, что будем делать дальше", — рассказала украинская беженка.

Последовавшие за финансированием этой группы людей сокращения в сфере социальных услуг вызвали негодование среди местных граждан, так, 25 процентов румын выступают против помощи Украине, добавили обозреватели.
В статье говорится, что растущие траты из-за конфликта на Украине сдавливают бюджеты стран восточного крыла ЕС, вызывая сокращение выделяемой беженцам помощи. Журналисты добавили, в частности, что урезать пособия для украинцев пришлось Польше, Чехии и Словакии.
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