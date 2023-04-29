https://ria.ru/20230429/obuza-1868647408.html

"Становимся обузой". Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии

"Становимся обузой". Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии - РИА Новости, 29.04.2023

"Становимся обузой". Украинская беженка пожаловалась на проблему в Румынии

Восточноевропейские страны урезают траты на содержание украинских беженцев, из-за чего те оказываются в затруднительном положении, написали обозреватели... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T05:58

2023-04-29T05:58

2023-04-29T05:58

в мире

украина

румыния

польша

евросоюз

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Восточноевропейские страны урезают траты на содержание украинских беженцев, из-за чего те оказываются в затруднительном положении, написали обозреватели Bloomberg Андра Тиму и Ирина Вилку.Как отметили журналисты, четыре месяца назад Румынии пришлось прекратить оплачивать жилье украинцам, а в среду правительство утвердило план по сокращению вдвое выплат для почти ста тысяч беженцев.Последовавшие за финансированием этой группы людей сокращения в сфере социальных услуг вызвали негодование среди местных граждан, так, 25 процентов румын выступают против помощи Украине, добавили обозреватели.В статье говорится, что растущие траты из-за конфликта на Украине сдавливают бюджеты стран восточного крыла ЕС, вызывая сокращение выделяемой беженцам помощи. Журналисты добавили, в частности, что урезать пособия для украинцев пришлось Польше, Чехии и Словакии.

https://ria.ru/20230216/matras-1852432240.html

украина

румыния

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, румыния, польша, евросоюз