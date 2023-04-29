Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никольское, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 3.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Никольское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 6.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Представительство также сообщило, что в 4.45 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Яковлевке.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.