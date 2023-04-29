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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:45 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrely-1868648766.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Никольское, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T06:45
2023-04-29T06:45
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никольское, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 3.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Никольское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 6.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Представительство также сообщило, что в 4.45 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Яковлевке. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/obstrely-1868634608.html
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ясиноватая
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никольское, Яковлевку и Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 3.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Никольское: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 6.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
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Представительство также сообщило, что в 4.45 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Яковлевке.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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