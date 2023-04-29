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Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
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00:13 29.04.2023 (обновлено: 00:45 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/obstrely-1868634608.html
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 259 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:13
2023-04-29T00:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 259 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Горловка, Новоселовка Вторая, Красный Партизан, Васильевка, Яковлевка, Донецк, Еленовка, Петровское, Егоровка, Владимировка, Никольское. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти мирных жителей в Донецке, ранения различной степени тяжести получили 17 человек в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.
https://ria.ru/20230428/obstrel-1868617898.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 259 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 21 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На волновахском - пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. (Противник совершил обстрелы) выпустив 259 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Горловка, Новоселовка Вторая, Красный Партизан, Васильевка, Яковлевка, Донецк, Еленовка, Петровское, Егоровка, Владимировка, Никольское.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти мирных жителей в Донецке, ранения различной степени тяжести получили 17 человек в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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