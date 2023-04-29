https://ria.ru/20230429/obstrely-1868634608.html

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 259 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T00:13

2023-04-29T00:13

2023-04-29T00:45

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 259 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Горловка, Новоселовка Вторая, Красный Партизан, Васильевка, Яковлевка, Донецк, Еленовка, Петровское, Егоровка, Владимировка, Никольское. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти мирных жителей в Донецке, ранения различной степени тяжести получили 17 человек в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.

https://ria.ru/20230428/obstrel-1868617898.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия