Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию Донбасса
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 259 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 21 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На волновахском - пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. (Противник совершил обстрелы) выпустив 259 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти мирных жителей в Донецке, ранения различной степени тяжести получили 17 человек в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 35 обстрелов.