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Украинские войска обстреляли Васильевку и Никольское в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868784386.html
Украинские войска обстреляли Васильевку и Никольское в ДНР
Украинские войска обстреляли Васильевку и Никольское в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Васильевку и Никольское в ДНР
Украинские войска за 45 минут выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Васильевке и шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Никольскому в ДНР,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:08
2023-04-29T23:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Васильевке и шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Никольскому в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.45 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 22.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Никольское: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Васильевку и Никольское в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Васильевке и Никольскому

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Васильевке и шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Никольскому в ДНР, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.45 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 22.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Никольское: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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