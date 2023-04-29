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ВСУ выпустили три натовских снаряда по Донецку
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Донецку - РИА Новости, 29.04.2023
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска в 17.40 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:09
2023-04-29T18:09
2023-04-29T18:09
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.40 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868742042.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ выпустили три натовских снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Киевскому району Донецка