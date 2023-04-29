https://ria.ru/20230429/obstrel-1868742042.html

При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 29.04.2023

При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T18:08

2023-04-29T18:08

2023-04-29T18:08

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "К сожалению, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая погиб мужчина. Обстрел продолжается. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. О типе РСЗО пока не сообщается. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, происшествия