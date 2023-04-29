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При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868742042.html
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель - РИА Новости, 29.04.2023
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:08
2023-04-29T18:08
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "К сожалению, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая погиб мужчина. Обстрел продолжается. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. О типе РСЗО пока не сообщается. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
ясиноватая
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Ясиноватой погиб мирный житель

Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.
"К сожалению, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая погиб мужчина. Обстрел продолжается. Берегите себя и своих близких", - написал Шевченко.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших десять ракет из РСЗО. О типе РСЗО пока не сообщается.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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