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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:31
2023-04-29T17:31
2023-04-29T17:37
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
донецк
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Очеретино – населённый пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой