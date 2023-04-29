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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 29.04.2023 (обновлено: 17:37 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868734261.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:31
2023-04-29T17:37
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
донецк
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Очеретино – населённый пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, донецк, петровский район, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Донецк, Петровский район, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.20 – населенный пункт Очеретино – населённый пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:08
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияДонецкПетровский районВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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