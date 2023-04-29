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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку

Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:03

2023-04-29T16:03

2023-04-29T16:03

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Донецк, Горловку и Владимировку, выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 15.05 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Также отмечается, что в 15.25 тремя "натовскими" снарядами был обстрелян Киевский район Донецка. При этом в 15.30 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868626043.html

донецк

горловка

украина

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донецк, горловка, украина, сцкк, происшествия