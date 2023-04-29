https://ria.ru/20230429/obstrel-1868714856.html

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:39

2023-04-29T15:39

2023-04-29T16:00

специальная военная операция на украине

донецк

ленинский район

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил, что украинские войска обстреляли Ленинский район. "По информации очевидцев, в домах на пересечении улиц Одесской и Сахалинской взрывной волной повреждены окна, наблюдается задымление. Также прилёты возле школы №42", - говорится в сообщении."Стоим за дорогой c соседом разговариваем. Вдруг ни с того ни с сего что-то черное шарахнуло, все дымом покрылось, посыпались на нас осколки. Вот мой второй дом от угла, у меня осколки во дворе, и на нас посыпался строительный материал", - рассказала очевидец события.За вчерашний день украинские войска трижды совершили обстрел центральных районов Донецка. По уточнённой информации СЦКК ДНР, в результате массированного обстрела центра Донецка погибли 9 человек (6 женщин и 2 мужчин, а также ребёнок – девочка 8 лет). Ранения различной степени тяжести получили 16 человек.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

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Последствия обстрела Ленинского района Донецка украинской армией Последствия обстрела Ленинского района Донецка украинской армией 2023-04-29T15:39 true PT0M52S

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донецк, ленинский район, происшествия, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецкая народная республика