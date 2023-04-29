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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Украинские войска в 15.00 выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Ясиноватая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:16

2023-04-29T15:16

2023-04-29T15:34

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Ясиноватая, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина