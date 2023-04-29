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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868706587.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:53
2023-04-29T14:53
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, в ходе обстрела Петровского района было повреждено здание детского сада №369. О повреждении дверей, фасада и остекления учреждения мэр сообщил в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/bryanka-1868695826.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров за 10 минут, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 14.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
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По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, в ходе обстрела Петровского района было повреждено здание детского сада №369. О повреждении дверей, фасада и остекления учреждения мэр сообщил в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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