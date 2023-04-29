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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 мм и три снаряда калибра 152 мм, сообщили... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:39
2023-04-29T14:39
2023-04-29T14:40
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
ясиноватая
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпущено 18 снарядов "натовского" калибра 155 мм и три снаряда калибра 152 мм, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 13.50 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Также отмечается, что в 13.55 пятью "натовскими" снарядами был обстрелян Донецк. При этом в 14.00 обстрелу подверглись Ясиноватая и Донецк, их обстреляли пятью и восемью "натовскими" снарядами соответственно.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Ясиноватая, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую