https://ria.ru/20230429/obstrel-1868700612.html

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:11

2023-04-29T14:11

2023-04-29T14:11

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 13.40 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия