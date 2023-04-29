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В Новой Каховке пропало электричество из-за украинского обстрела - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 29.04.2023 (обновлено: 13:54 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868698683.html
В Новой Каховке пропало электричество из-за украинского обстрела
В Новой Каховке пропало электричество из-за украинского обстрела - РИА Новости, 29.04.2023
В Новой Каховке пропало электричество из-за украинского обстрела
Город Новая Каховка в Херсонской области обесточен в результате массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:53
2023-04-29T13:54
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области обесточен в результате массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее администрация города призвала местных жителей оставаться в укрытиях, так как украинские войска ведут "жесточайший артиллерийский обстрел". "В результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ получили повреждения оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов.
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868691360.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Новой Каховке пропало электричество из-за украинского обстрела

Власти Новой Каховки сообщили, что город остался без электроснабжения

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области обесточен в результате массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее администрация города призвала местных жителей оставаться в укрытиях, так как украинские войска ведут "жесточайший артиллерийский обстрел".
"В результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ получили повреждения оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.
Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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