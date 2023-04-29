https://ria.ru/20230429/obstrel-1868698683.html

В Новой Каховке пропало электричество из-за украинского обстрела

В Новой Каховке пропало электричество из-за украинского обстрела - РИА Новости, 29.04.2023

В Новой Каховке пропало электричество из-за украинского обстрела

Город Новая Каховка в Херсонской области обесточен в результате массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:53

2023-04-29T13:53

2023-04-29T13:54

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847526679_0:631:960:1171_1920x0_80_0_0_db4a6e6ec1cda144b59155f75506016d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области обесточен в результате массированного обстрела со стороны украинских войск, сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее администрация города призвала местных жителей оставаться в укрытиях, так как украинские войска ведут "жесточайший артиллерийский обстрел". "В результате массированного обстрела Новой Каховки боевиками ВСУ получили повреждения оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. В результате населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов.

https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868691360.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины