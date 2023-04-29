https://ria.ru/20230429/obstrel-1868695514.html

Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки

Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки

Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T13:35

2023-04-29T13:35

2023-04-29T14:27

специальная военная операция на украине

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, сообщила администрация города в Telegram-канале.По информации администрации, обстрел повредил оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. Из-за этого населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электричества.Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, добавили власти.Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.В последние два дня Новая Каховка из-за этого оставалась без света. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, обстрелам подвергается прифронтовая линия по берегу Днепра, в том числе электростанция, разрушение плотины которой грозит гибелью тысяч людей.

https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868645309.html

новая каховка

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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)