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Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 29.04.2023 (обновлено: 14:27 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868695514.html
Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки
Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки
Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T13:35
2023-04-29T14:27
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, сообщила администрация города в Telegram-канале.По информации администрации, обстрел повредил оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. Из-за этого населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электричества.Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, добавили власти.Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.В последние два дня Новая Каховка из-за этого оставалась без света. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, обстрелам подвергается прифронтовая линия по берегу Днепра, в том числе электростанция, разрушение плотины которой грозит гибелью тысяч людей.
https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868645309.html
новая каховка
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки

Власти Новой Каховки сообщили о начале массированного обстрела со стороны ВСУ

© Фото : Telegram-канал Администрации Новокаховского городского округаПоследствия обстрела в городе Новая Каховка
Последствия обстрела в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Telegram-канал Администрации Новокаховского городского округа
Последствия обстрела в городе Новая Каховка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, сообщила администрация города в Telegram-канале.
«
"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье", — говорится в публикации.
По информации администрации, обстрел повредил оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. Из-за этого населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электричества.
Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, добавили власти.
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.
В последние два дня Новая Каховка из-за этого оставалась без света. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, обстрелам подвергается прифронтовая линия по берегу Днепра, в том числе электростанция, разрушение плотины которой грозит гибелью тысяч людей.
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Вчера, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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