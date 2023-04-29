Украинские войска начали "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки
Власти Новой Каховки сообщили о начале массированного обстрела со стороны ВСУ
© Фото : Telegram-канал Администрации Новокаховского городского округаПоследствия обстрела в городе Новая Каховка
Последствия обстрела в городе Новая Каховка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, сообщила администрация города в Telegram-канале.
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"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье", — говорится в публикации.
По информации администрации, обстрел повредил оборудование на городской электроподстанции и линии электропередачи. Из-за этого населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электричества.
Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, добавили власти.
Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. Сейчас левобережные районы Херсонской области находятся под контролем российских войск, ВСУ удерживают правый берег и ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре левобережья.
В последние два дня Новая Каховка из-за этого оставалась без света. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, обстрелам подвергается прифронтовая линия по берегу Днепра, в том числе электростанция, разрушение плотины которой грозит гибелью тысяч людей.