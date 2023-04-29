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Украинские войска выпустили пять снарядов по Александровке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868687605.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Александровке в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов по Александровке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов по Александровке в ДНР
Украинские войска в 11.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:48
2023-04-29T12:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красногоровка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
красногоровка
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донецкая народная республика, красногоровка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили пять снарядов по Александровке в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять натовских снарядов по Александровке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 апреля, 16:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаСЦККПроисшествия
 
 
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