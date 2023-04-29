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Украинские войска выпустили пять снарядов по Александровке в ДНР

Украинские войска выпустили пять снарядов по Александровке в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска выпустили пять снарядов по Александровке в ДНР

Украинские войска в 11.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:48

2023-04-29T12:48

2023-04-29T12:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красногоровка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

красногоровка

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донецкая народная республика, красногоровка, сцкк, происшествия