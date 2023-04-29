https://ria.ru/20230429/obstrel-1868655514.html

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

Украинские войска в субботу утром обстреляли поселки Владимировка и Верхнеторецкое в ДНР, применив артиллерию "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T08:39

2023-04-29T08:39

2023-04-29T08:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли поселки Владимировка и Верхнеторецкое в ДНР, применив артиллерию "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.15 - населенный пункт Керамик – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230429/providets-1868581193.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия