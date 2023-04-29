https://ria.ru/20230429/obstrel-1868655514.html
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска в субботу утром обстреляли поселки Владимировка и Верхнеторецкое в ДНР, применив артиллерию "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T08:39
2023-04-29T08:39
2023-04-29T08:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867862163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f9ea923e0f449e7ab00fede494692bc.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли поселки Владимировка и Верхнеторецкое в ДНР, применив артиллерию "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.15 - населенный пункт Керамик – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/providets-1868581193.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867862163_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_57183eff47ab856e1b302ad5954c29ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселки Владимировка и Верхнеторецкое в Донбассе