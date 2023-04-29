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На Украине запретили символы Z и V на транспортных номерах - РИА Новости, 29.04.2023
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17:21 29.04.2023 (обновлено: 19:19 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/nomera-1868732511.html
На Украине запретили символы Z и V на транспортных номерах
На Украине запретили символы Z и V на транспортных номерах - РИА Новости, 29.04.2023
На Украине запретили символы Z и V на транспортных номерах
Правительство Украины запретило производить и использовать на индивидуальных транспортных номерных знаках комбинации букв Z и V, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:21
2023-04-29T19:19
в мире
украина
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Правительство Украины запретило производить и использовать на индивидуальных транспортных номерных знаках комбинации букв Z и V, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны. "О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет", — говорится в заявлении.Так, под запрет попадают буквы Z и V, их использование отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо букв З, С, В, Ф. Это также касается надписей и изображений коммунистической символики, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.Уточняется, что если знак был изготовлен до вступления в силу новых правил, то владельцу автомобиля придется придумать другую комбинацию. Помимо этого, на украинские номерные знаки теперь нельзя наносить: Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Так, в 2015 году в стране был принят закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц. В последнее время Украина начала борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
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в мире, украина, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
На Украине запретили символы Z и V на транспортных номерах

Правительство Украины запретило символы Z и V на транспортных номерных знаках

© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAАвтомобили в центре Киева
Автомобили в центре Киева - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Автомобили в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Правительство Украины запретило производить и использовать на индивидуальных транспортных номерных знаках комбинации букв Z и V, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.
"О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет", — говорится в заявлении.
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Так, под запрет попадают буквы Z и V, их использование отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо букв З, С, В, Ф. Это также касается надписей и изображений коммунистической символики, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.
Уточняется, что если знак был изготовлен до вступления в силу новых правил, то владельцу автомобиля придется придумать другую комбинацию.
Помимо этого, на украинские номерные знаки теперь нельзя наносить:
  • полное или сокращенное название органа государственной власти;
  • военные символы Украины и других стран или международных организаций;
  • ненормативную лексику или дискриминационные надписи по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Так, в 2015 году в стране был принят закон о декоммунизации, в рамках которой начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц.
В последнее время Украина начала борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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