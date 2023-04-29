https://ria.ru/20230429/moskva-1868671109.html
На природных территориях Москвы у белок и лис появились детеныши
На природных территориях Москвы у белок и лис появились детеныши - РИА Новости, 29.04.2023
На природных территориях Москвы у белок и лис появились детеныши
На природных территориях Москвы появились детеныши белок и лис, вскоре ожидается потомство речного бобра, сообщили РИА Новости в столичном департаменте... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T10:34
2023-04-29T10:34
2023-04-29T16:44
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На природных территориях Москвы появились детеныши белок и лис, вскоре ожидается потомство речного бобра, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. "По данным специалистов ГПБУ "Мосприрода", появилось уже потомство у зверей — лис и белок. Например, в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" было замечено, как родители-белки перетаскивают бельчат из одного дупла в другое, а в природно-историческом парке "Измайлово" уже видели лисят", — рассказали в пресс-службе.Там отметили, что скоро на природных территориях можно будет увидеть детенышей речного бобра. "У птиц, рано начинающих гнездование, тоже появилось молодое поколение. Например, у серой неясыти, дрозда-рябинника. Родители носят своим чадам корм, но из гнезд птенцы еще не вылетают. Скоро появятся птенцы у синиц, певчего дрозда, черного дрозда, дрозда-рябинника, зарянки", — говорится в сообщении. Как уточнили в департаменте, детенышей диких зверей и птиц можно увидеть на особо охраняемых природных территориях столицы. При этом там призвали не высматривать птенцов и детенышей специально — так можно их потревожить и напугать, а также привлечь к ним внимание хищников. Сейчас сезон размножения также проходит у бабочек, клопов-солдатиков, змей, лягушек и других. Кроме того, у птиц продолжается брачный период, после которого до августа будет длиться выводково-гнездовой период, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230419/mishmi-1866336110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Хорошие новости, Москва, природа, Животные, Общество
На природных территориях Москвы у белок и лис появились детеныши
На природных территориях Москвы появились детеныши белок и лис
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На природных территориях Москвы появились детеныши белок и лис, вскоре ожидается потомство речного бобра, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
"По данным специалистов ГПБУ "Мосприрода", появилось уже потомство у зверей — лис и белок. Например, в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" было замечено, как родители-белки перетаскивают бельчат из одного дупла в другое, а в природно-историческом парке "Измайлово" уже видели лисят", — рассказали в пресс-службе.
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Там отметили, что скоро на природных территориях можно будет увидеть детенышей речного бобра.
"У птиц, рано начинающих гнездование, тоже появилось молодое поколение. Например, у серой неясыти, дрозда-рябинника. Родители носят своим чадам корм, но из гнезд птенцы еще не вылетают. Скоро появятся птенцы у синиц, певчего дрозда, черного дрозда, дрозда-рябинника, зарянки", — говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте, детенышей диких зверей и птиц можно увидеть на особо охраняемых природных территориях столицы. При этом там призвали не высматривать птенцов и детенышей специально — так можно их потревожить и напугать, а также привлечь к ним внимание хищников.
Сейчас сезон размножения также проходит у бабочек, клопов-солдатиков, змей, лягушек и других. Кроме того, у птиц продолжается брачный период, после которого до августа будет длиться выводково-гнездовой период, добавили в ведомстве.
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