Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией
Оппозиционная партия "Шор" осудила действия властей Молдавии по разрыву диалога с Россией
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила о том, что политформирование осуждает любые действия властей по разрыву диалога с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. По словам Медведева, "местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины".
"Мы будем бороться за права граждан нашей страны. Мы осуждаем все действия, связанные с разрывом диалога с Российской Федерации, которая является стратегическом партнером Молдовы по многим вопросам", - цитируют слова Таубер на сайте партии.
По ее словам, президент Майя Санду принимает решения, "исходя исключительно из собственных интересов, возможно, что-то ей диктуют кураторы". "Майе Санду нечего сказать людям, которые сегодня выходят на массовые протесты. Власти прикрываются каким-то историями и лозунгами, но не могут объяснить, почему они испортили отношения с Российской Федерацией. Не могут объяснить, почему теперь граждане должны платить такие большие счета за газ и электричество. Они не могут объяснить, почему в Молдове самая большая инфляция. Гнев людей нарастает", – подчеркнула Таубер.
Оппозиционный политик считает, что Санду навязывает свое мнение, в какой альянс и в какие политические союзы будет входить страна, но высказываться по этим вопросам может только народ Молдавии. "На сегодняшний день в стране установилась полная цензура. Все те, кто имеет отличную от Майи Санду позицию, сразу становятся, по решению властей, нежелательными политиками в Молдове. Но долго такая ситуация продолжаться не будет", – уверена Таубер.
Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.