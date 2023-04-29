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Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией - РИА Новости, 29.04.2023
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17:35 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html
Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией
Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией - РИА Новости, 29.04.2023
Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила о том, что политформирование осуждает любые действия властей по разрыву диалога с... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:35
2023-04-29T17:35
молдавия
россия
марина таубер
снг
майя санду
дмитрий медведев
румыния
в мире
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила о том, что политформирование осуждает любые действия властей по разрыву диалога с Российской Федерацией. Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. По словам Медведева, "местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины". "Мы будем бороться за права граждан нашей страны. Мы осуждаем все действия, связанные с разрывом диалога с Российской Федерации, которая является стратегическом партнером Молдовы по многим вопросам", - цитируют слова Таубер на сайте партии. По ее словам, президент Майя Санду принимает решения, "исходя исключительно из собственных интересов, возможно, что-то ей диктуют кураторы". "Майе Санду нечего сказать людям, которые сегодня выходят на массовые протесты. Власти прикрываются каким-то историями и лозунгами, но не могут объяснить, почему они испортили отношения с Российской Федерацией. Не могут объяснить, почему теперь граждане должны платить такие большие счета за газ и электричество. Они не могут объяснить, почему в Молдове самая большая инфляция. Гнев людей нарастает", – подчеркнула Таубер. Оппозиционный политик считает, что Санду навязывает свое мнение, в какой альянс и в какие политические союзы будет входить страна, но высказываться по этим вопросам может только народ Молдавии. "На сегодняшний день в стране установилась полная цензура. Все те, кто имеет отличную от Майи Санду позицию, сразу становятся, по решению властей, нежелательными политиками в Молдове. Но долго такая ситуация продолжаться не будет", – уверена Таубер. Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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молдавия, россия, марина таубер, снг, майя санду, дмитрий медведев, румыния, в мире
Молдавия, Россия, Марина Таубер, СНГ, Майя Санду, Дмитрий Медведев, Румыния, В мире
Оппозиция в Молдавии осудила действия властей по разрыву диалога с Россией

Оппозиционная партия "Шор" осудила действия властей Молдавии по разрыву диалога с Россией

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила о том, что политформирование осуждает любые действия властей по разрыву диалога с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. По словам Медведева, "местные начальники ее продали Румынии, став предателями своей Родины".
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"Мы будем бороться за права граждан нашей страны. Мы осуждаем все действия, связанные с разрывом диалога с Российской Федерации, которая является стратегическом партнером Молдовы по многим вопросам", - цитируют слова Таубер на сайте партии.
По ее словам, президент Майя Санду принимает решения, "исходя исключительно из собственных интересов, возможно, что-то ей диктуют кураторы". "Майе Санду нечего сказать людям, которые сегодня выходят на массовые протесты. Власти прикрываются каким-то историями и лозунгами, но не могут объяснить, почему они испортили отношения с Российской Федерацией. Не могут объяснить, почему теперь граждане должны платить такие большие счета за газ и электричество. Они не могут объяснить, почему в Молдове самая большая инфляция. Гнев людей нарастает", – подчеркнула Таубер.
Оппозиционный политик считает, что Санду навязывает свое мнение, в какой альянс и в какие политические союзы будет входить страна, но высказываться по этим вопросам может только народ Молдавии. "На сегодняшний день в стране установилась полная цензура. Все те, кто имеет отличную от Майи Санду позицию, сразу становятся, по решению властей, нежелательными политиками в Молдове. Но долго такая ситуация продолжаться не будет", – уверена Таубер.
Партия "Шор" с весны прошлого года проводит в Кишиневе массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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