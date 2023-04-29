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МГЕР проводит митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве - РИА Новости, 29.04.2023
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18:03 29.04.2023 (обновлено: 18:46 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/miting-1868740894.html
МГЕР проводит митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве
МГЕР проводит митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве - РИА Новости, 29.04.2023
МГЕР проводит митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве
"Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская рота "Боевого братства" проводят в субботу митинг против действий польских властей в отношении школы при РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T18:03
2023-04-29T18:46
в мире
польша
варшава
молодая гвардия единой россии
боевое братство
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская рота "Боевого братства" проводят в субботу митинг против действий польских властей в отношении школы при российском посольстве у посольства Польши в Москве, в нем принимают участие около 500 человек, сообщил РИА Новости руководитель федерального штаба Волонтерской роты Дмитрий Потапов. "Мы сегодня проводим акцию у посольства Польши в Москве. Мы выступаем против того, что польские власти сегодня приняли решение выдворить из школы, которая находится в российском посольстве в Варшаве, детей и всех преподавателей. Они поставили ультиматум до 19.00 покинуть школу... Мы не потерпим такого поведения, не потерпим такого отношения к нашим детям, которые учатся в этой школе, во-первых. И, конечно же, к дипломатам", - сказал он. Потапов добавил, что этот ультиматум - "деяние против детей, никак не связанное с политикой". "Нас сегодня - активистов Волонтерской роты и Молодой гвардии (МГЕР - ред) - вышло к Посольству Польши порядка 500 человек... Мы будем скандировать, что польские власти власти воюют с детьми, что польские власти поступают, как фашисты, и что мы не потерпим такого отношения к нашим детям и к нашим гражданам, которые находятся сейчас и работают в Польше", - отметил Потапов. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html
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в мире, польша, варшава, молодая гвардия единой россии, боевое братство, москва
В мире, Польша, Варшава, Молодая гвардия Единой России, Боевое братство, Москва
МГЕР проводит митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве

МГЕР и Волонтерская рота проводят митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктивисты "Волонтерской роты" и "Молодой гвардии Единой России" на акции протеста против вторжения польских властей на территорию российской школы у здания посольства Польши в Москве
Активисты Волонтерской роты и Молодой гвардии Единой России на акции протеста против вторжения польских властей на территорию российской школы у здания посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская рота "Боевого братства" проводят в субботу митинг против действий польских властей в отношении школы при российском посольстве у посольства Польши в Москве, в нем принимают участие около 500 человек, сообщил РИА Новости руководитель федерального штаба Волонтерской роты Дмитрий Потапов.
"Мы сегодня проводим акцию у посольства Польши в Москве. Мы выступаем против того, что польские власти сегодня приняли решение выдворить из школы, которая находится в российском посольстве в Варшаве, детей и всех преподавателей. Они поставили ультиматум до 19.00 покинуть школу... Мы не потерпим такого поведения, не потерпим такого отношения к нашим детям, которые учатся в этой школе, во-первых. И, конечно же, к дипломатам", - сказал он.
Потапов добавил, что этот ультиматум - "деяние против детей, никак не связанное с политикой".
"Нас сегодня - активистов Волонтерской роты и Молодой гвардии (МГЕР - ред) - вышло к Посольству Польши порядка 500 человек... Мы будем скандировать, что польские власти власти воюют с детьми, что польские власти поступают, как фашисты, и что мы не потерпим такого отношения к нашим детям и к нашим гражданам, которые находятся сейчас и работают в Польше", - отметил Потапов.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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