https://ria.ru/20230429/miting-1868740894.html

МГЕР проводит митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве

МГЕР проводит митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве - РИА Новости, 29.04.2023

МГЕР проводит митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве

"Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская рота "Боевого братства" проводят в субботу митинг против действий польских властей в отношении школы при РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T18:03

2023-04-29T18:03

2023-04-29T18:46

в мире

польша

варшава

молодая гвардия единой россии

боевое братство

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) и "Волонтерская рота "Боевого братства" проводят в субботу митинг против действий польских властей в отношении школы при российском посольстве у посольства Польши в Москве, в нем принимают участие около 500 человек, сообщил РИА Новости руководитель федерального штаба Волонтерской роты Дмитрий Потапов. "Мы сегодня проводим акцию у посольства Польши в Москве. Мы выступаем против того, что польские власти сегодня приняли решение выдворить из школы, которая находится в российском посольстве в Варшаве, детей и всех преподавателей. Они поставили ультиматум до 19.00 покинуть школу... Мы не потерпим такого поведения, не потерпим такого отношения к нашим детям, которые учатся в этой школе, во-первых. И, конечно же, к дипломатам", - сказал он. Потапов добавил, что этот ультиматум - "деяние против детей, никак не связанное с политикой". "Нас сегодня - активистов Волонтерской роты и Молодой гвардии (МГЕР - ред) - вышло к Посольству Польши порядка 500 человек... Мы будем скандировать, что польские власти власти воюют с детьми, что польские власти поступают, как фашисты, и что мы не потерпим такого отношения к нашим детям и к нашим гражданам, которые находятся сейчас и работают в Польше", - отметил Потапов. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19.00 мск), сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html

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в мире, польша, варшава, молодая гвардия единой россии, боевое братство, москва