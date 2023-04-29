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Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей - РИА Новости, 29.04.2023
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Шоубиз
 
20:55 29.04.2023 (обновлено: 21:48 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/millioner-1868771719.html
Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей
Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей - РИА Новости, 29.04.2023
Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей
Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:55
2023-04-29T21:48
общество
юлианна караулова
россия
первый канал (телеканал)
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА. 29 апр – РИА Новости. Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал. "Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей – Юлианной Карауловой. Принять участие может любой: надо лишь заполнить анкету на сайте Первого канала", - говорится в сообщении. Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей. "Чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний. Каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу. Установлены две несгораемые суммы: 5 тысяч и 100 тысяч рублей", - поясняется в сообщении. Ранее Караулова вела на Первом канале шоу "Русский ниндзя", была участницей ряда телешоу. Кроме того, в 2017 году она выиграла 3 миллиона рублей в шоу "Кто хочет стать миллионером?".
https://ria.ru/20220328/karaulova-1780540920.html
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общество, юлианна караулова, россия, первый канал (телеканал), знаменитости
Общество, Юлианна Караулова, Россия, Первый канал (телеканал), Шоубиз, Знаменитости
Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей

Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей

© Фото : PR НТВПевица Юлианна Караулова
Певица Юлианна Караулова - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : PR НТВ
Певица Юлианна Караулова. Архивное фото
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МОСКВА. 29 апр – РИА Новости. Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал.
"Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей – Юлианной Карауловой. Принять участие может любой: надо лишь заполнить анкету на сайте Первого канала", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей.
"Чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний. Каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу. Установлены две несгораемые суммы: 5 тысяч и 100 тысяч рублей", - поясняется в сообщении.
Ранее Караулова вела на Первом канале шоу "Русский ниндзя", была участницей ряда телешоу. Кроме того, в 2017 году она выиграла 3 миллиона рублей в шоу "Кто хочет стать миллионером?".
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ШоубизОбществоЮлианна КарауловаРоссияПервый канал (телеканал)Знаменитости
 
 
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