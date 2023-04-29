https://ria.ru/20230429/millioner-1868771719.html

Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей

Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей - РИА Новости, 29.04.2023

Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир с новой ведущей

Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T20:55

2023-04-29T20:55

2023-04-29T21:48

общество

юлианна караулова

россия

первый канал (телеканал)

шоубиз

знаменитости

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МОСКВА. 29 апр – РИА Новости. Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал. "Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей – Юлианной Карауловой. Принять участие может любой: надо лишь заполнить анкету на сайте Первого канала", - говорится в сообщении. Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей. "Чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний. Каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу. Установлены две несгораемые суммы: 5 тысяч и 100 тысяч рублей", - поясняется в сообщении. Ранее Караулова вела на Первом канале шоу "Русский ниндзя", была участницей ряда телешоу. Кроме того, в 2017 году она выиграла 3 миллиона рублей в шоу "Кто хочет стать миллионером?".

https://ria.ru/20220328/karaulova-1780540920.html

https://ria.ru/20200514/1571440232.html

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общество, юлианна караулова, россия, первый канал (телеканал), знаменитости