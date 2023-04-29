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В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке
В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке - РИА Новости, 29.04.2023
В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график после увеличения интервалов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:12
2023-04-29T23:12
2023-04-29T23:12
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московский метрополитен
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график после увеличения интервалов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее ведомство сообщило о том, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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москва, московский метрополитен, происшествия, россия, транспорт, общественный транспорт
Москва, Московский метрополитен, Происшествия, Россия, Транспорт, Общественный транспорт
В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке
В московском метро восстановили график движения на Замоскворецкой ветке