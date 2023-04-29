Рейтинг@Mail.ru
В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/metro-1868784523.html
В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке
В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке - РИА Новости, 29.04.2023
В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график после увеличения интервалов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:12
2023-04-29T23:12
москва
московский метрополитен
происшествия
россия
транспорт
общественный транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732358437_0:315:2980:1991_1920x0_80_0_0_b053f306299826e17a9209b7054b750c.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график после увеличения интервалов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее ведомство сообщило о том, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732358437_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d34d31e9cb44db5b475b2ce8ea491b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский метрополитен, происшествия, россия, транспорт, общественный транспорт
Москва, Московский метрополитен, Происшествия, Россия, Транспорт, Общественный транспорт
В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке

В московском метро восстановили график движения на Замоскворецкой ветке

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Московское метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график после увеличения интервалов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
Ранее ведомство сообщило о том, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.
"Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Поезд на станции метро Войковская - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Москве пьяный пассажир метро угрожал убить семейную пару за отказ в селфи
13 апреля, 11:47
 
МоскваМосковский метрополитенПроисшествияРоссияТранспортОбщественный транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала