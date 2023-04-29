https://ria.ru/20230429/metro-1868784523.html

В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке

В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке - РИА Новости, 29.04.2023

В московском метро восстановили движение на Замоскворецкой ветке

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график после увеличения интервалов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T23:12

2023-04-29T23:12

2023-04-29T23:12

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московский метрополитен

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро ввели в график после увеличения интервалов из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. Ранее ведомство сообщило о том, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии (2) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230413/ugroza-1865003905.html

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москва, московский метрополитен, происшествия, россия, транспорт, общественный транспорт