https://ria.ru/20230429/meropriyatiya-1868705383.html
В Псковской области отказались от части мероприятий ко Дню Победы
В Псковской области отказались от части мероприятий ко Дню Победы - РИА Новости, 29.04.2023
В Псковской области отказались от части мероприятий ко Дню Победы
Власти Псковской области отказались от традиционного формата мероприятий ко Дню Победы, включая военные парады и шествие "Бессмертного полка", сообщил в своем... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:43
2023-04-29T14:43
2023-04-29T14:43
общество
псковская область
михаил ведерников
день победы
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Власти Псковской области отказались от традиционного формата мероприятий ко Дню Победы, включая военные парады и шествие "Бессмертного полка", сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников. В субботу он опубликовал видеозапись заседания оргкомитета "Победа" в регионе. "Что касается военных парадов… На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос, проанализировали все возможные риски и однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин. Участники <…> совещания пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате", - сказал псковский губернатор на этом видео. По словам Ведерникова, также в Псковской области решено не проводить салюты и фейерверки 9 мая. "Причин несколько, в том числе это соображения безопасности, чтобы не провоцировать большого скопления людей", - пояснил он. Шествие "Бессмертного полка" в Псковской области в этом году пройдет в онлайн-режиме. "Для нашей страны, для каждого из нас 9 Мая – это, безусловно, сакральная дата. Все социологические исследования, которые проводились в последнее время, говорят о том, что Победа в Великой Отечественной войне - это первая и самая главная культурно-историческая скрепа российского общества. Поэтому, учитывая все современные обстоятельства, внешнеполитические обстоятельства, мы естественным образом должны ожидать и быть готовыми к провокациям, которые могут планироваться именно в этот день", - отметил Ведерников. По его словам, следует запланировать и провести "только те мероприятия и только в том формате и масштабе, при которых все участники гарантировано будут защищены от любых возможных неприятностей". "Те пункты программы, которые не состоятся в привычном режиме, могут и должны быть перенесены в режим онлайн. Прежде всего я говорю об акции "Бессмертный полк", - заключил губернатор Псковской области.
https://ria.ru/20230429/parad-1868676127.html
https://ria.ru/20230428/parad-1868434948.html
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общество, псковская область, михаил ведерников, день победы, россия
Общество, Псковская область, Михаил Ведерников, День Победы, Россия
В Псковской области отказались от части мероприятий ко Дню Победы
Власти Псковской области отказались от традиционного формата мероприятий ко Дню Победы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости.
Власти Псковской области отказались от традиционного формата мероприятий ко Дню Победы, включая военные парады и шествие "Бессмертного полка", сообщил в своем Telegram-канале
губернатор региона Михаил Ведерников.
В субботу он опубликовал видеозапись заседания оргкомитета "Победа" в регионе.
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"Что касается военных парадов… На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос, проанализировали все возможные риски и однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по целому ряду причин. Участники <…> совещания пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате", - сказал псковский губернатор на этом видео.
По словам Ведерникова, также в Псковской области решено не проводить салюты и фейерверки 9 мая. "Причин несколько, в том числе это соображения безопасности, чтобы не провоцировать большого скопления людей", - пояснил он.
Шествие "Бессмертного полка" в Псковской области в этом году пройдет в онлайн-режиме.
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"Для нашей страны, для каждого из нас 9 Мая – это, безусловно, сакральная дата. Все социологические исследования, которые проводились в последнее время, говорят о том, что Победа в Великой Отечественной войне - это первая и самая главная культурно-историческая скрепа российского общества. Поэтому, учитывая все современные обстоятельства, внешнеполитические обстоятельства, мы естественным образом должны ожидать и быть готовыми к провокациям, которые могут планироваться именно в этот день", - отметил Ведерников.
По его словам, следует запланировать и провести "только те мероприятия и только в том формате и масштабе, при которых все участники гарантировано будут защищены от любых возможных неприятностей". "Те пункты программы, которые не состоятся в привычном режиме, могут и должны быть перенесены в режим онлайн. Прежде всего я говорю об акции "Бессмертный полк", - заключил губернатор Псковской области.
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