https://ria.ru/20230429/lavrov-1868650051.html

Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию

Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию - РИА Новости, 29.04.2023

Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию

Попытки Запада изолировать Россию терпят полный провал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в обращении к участникам Всемирной онлайн-конференции по... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T07:16

2023-04-29T07:16

2023-04-29T08:54

россия

сергей лавров

оон

одкб

евразийский экономический союз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию терпят полный провал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в обращении к участникам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.По словам министра, движение к глобальной многополярности стало фактом, геополитической реальностью. Новые мировые центры — в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке — добиваются впечатляющих успехов — с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность. "При этом они руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах. Больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли", — добавил Лавров.Он обратил внимание на то, что за последние 30 лет доля государств "Большой семерки" в мировой экономике существенно сократилась, тогда как вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет."Сейчас первой экономической державой мира — по паритету покупательной способности — является Китай, умело сочетающий рыночные механизмы и государственные методы регулирования", — напомнил глава МИД.По его мнению, в современном многополярном мире единственно разумной альтернативой конфронтации остается объединение усилий ключевых мировых центров на принципах Устава ООН, в том числе обеспечение на практике уважения суверенного равенства государств."Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства. В общих интересах сделать так, чтобы многополярная архитектура опиралась не на "баланс страха", а на баланс интересов, на общепризнанные нормы международного права, на взаимоуважительный диалог различных цивилизаций, религий и культур", — подчеркнул Лавров.По его словам, Россия остается в авангарде международных усилий по укреплению многополярных правовых и демократических начал межгосударственного общения. Она продолжит активно работать в ООН, включая Группу друзей в защиту Устава ООН, а также будет тесно координировать свои действия с союзниками и единомышленниками по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и с другими региональными объединениями развивающегося мира.

https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867746787.html

https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868566533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, оон, одкб, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии