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Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию - РИА Новости, 29.04.2023
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07:16 29.04.2023 (обновлено: 08:54 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/lavrov-1868650051.html
Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию
Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию - РИА Новости, 29.04.2023
Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию
Попытки Запада изолировать Россию терпят полный провал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в обращении к участникам Всемирной онлайн-конференции по... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:16
2023-04-29T08:54
россия
сергей лавров
оон
одкб
евразийский экономический союз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию терпят полный провал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в обращении к участникам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.По словам министра, движение к глобальной многополярности стало фактом, геополитической реальностью. Новые мировые центры — в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке — добиваются впечатляющих успехов — с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность. "При этом они руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах. Больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли", — добавил Лавров.Он обратил внимание на то, что за последние 30 лет доля государств "Большой семерки" в мировой экономике существенно сократилась, тогда как вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет."Сейчас первой экономической державой мира — по паритету покупательной способности — является Китай, умело сочетающий рыночные механизмы и государственные методы регулирования", — напомнил глава МИД.По его мнению, в современном многополярном мире единственно разумной альтернативой конфронтации остается объединение усилий ключевых мировых центров на принципах Устава ООН, в том числе обеспечение на практике уважения суверенного равенства государств."Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства. В общих интересах сделать так, чтобы многополярная архитектура опиралась не на "баланс страха", а на баланс интересов, на общепризнанные нормы международного права, на взаимоуважительный диалог различных цивилизаций, религий и культур", — подчеркнул Лавров.По его словам, Россия остается в авангарде международных усилий по укреплению многополярных правовых и демократических начал межгосударственного общения. Она продолжит активно работать в ООН, включая Группу друзей в защиту Устава ООН, а также будет тесно координировать свои действия с союзниками и единомышленниками по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и с другими региональными объединениями развивающегося мира.
https://ria.ru/20230425/sanktsii-1867746787.html
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россия, сергей лавров, оон, одкб, евразийский экономический союз, санкции в отношении россии
Россия, Сергей Лавров, ООН, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Санкции в отношении России
Лавров назвал провальными попытки Запада изолировать Россию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о провале попыток стран Запада изолировать Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Попытки Запада изолировать Россию терпят полный провал, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в обращении к участникам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.
«

"Представляется закономерным, что усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному "порядку, основанному на правилах", терпят фиаско. Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России. Государства мирового большинства, в которых проживает порядка 85 процентов населения Земли, не желают "таскать каштаны из огня" для бывших колониальных метрополий", — сказал он.

По словам министра, движение к глобальной многополярности стало фактом, геополитической реальностью. Новые мировые центры — в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке — добиваются впечатляющих успехов — с опорой на самостоятельность, государственный суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность.
"При этом они руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах. Больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли", — добавил Лавров.
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Он обратил внимание на то, что за последние 30 лет доля государств "Большой семерки" в мировой экономике существенно сократилась, тогда как вес стран с развивающимися рынками неуклонно растет.
"Сейчас первой экономической державой мира — по паритету покупательной способности — является Китай, умело сочетающий рыночные механизмы и государственные методы регулирования", — напомнил глава МИД.
По его мнению, в современном многополярном мире единственно разумной альтернативой конфронтации остается объединение усилий ключевых мировых центров на принципах Устава ООН, в том числе обеспечение на практике уважения суверенного равенства государств.
"Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства. В общих интересах сделать так, чтобы многополярная архитектура опиралась не на "баланс страха", а на баланс интересов, на общепризнанные нормы международного права, на взаимоуважительный диалог различных цивилизаций, религий и культур", — подчеркнул Лавров.
По его словам, Россия остается в авангарде международных усилий по укреплению многополярных правовых и демократических начал межгосударственного общения. Она продолжит активно работать в ООН, включая Группу друзей в защиту Устава ООН, а также будет тесно координировать свои действия с союзниками и единомышленниками по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и с другими региональными объединениями развивающегося мира.
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