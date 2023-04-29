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В Госдуме назвали пиаром слова Зеленского о готовности захватить Крым
В Госдуме назвали пиаром слова Зеленского о готовности захватить Крым - РИА Новости, 29.04.2023
В Госдуме назвали пиаром слова Зеленского о готовности захватить Крым
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал пиаром слова Владимира Зеленского о готовности захватить Крым. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:33
2023-04-29T15:33
2023-04-29T16:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
леонид ивлев
нато
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал пиаром слова Владимира Зеленского о готовности захватить Крым. Зеленский ранее заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что контрнаступление якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о контрнаступлении Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. "Контрнаступление ВСУ, о котором столько много говорят в Киеве, похоже, уже перестало быть частью военной операции и превратилось в часть мифологизированного пиара. С одной стороны, это попытка запугать крымчан, держать их в страхе. С другой стороны - проверка боеготовности российских войск, вдруг они занервничают. Для этого и дроны запускают. И в третьих, намек США и НАТО - не забывайте, давайте оружие и боеприпасы. Не выйдет. Наш ответ будет быстрым, жестким, военноубедительным. Дернутся ВСУ - получат по полной", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, Зеленского и его заявления можно охарактеризовать русской пословицей: "Хвалился черт всем миром владеть, а Бог ему над свиньей дал власти".
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В Госдуме назвали пиаром слова Зеленского о готовности захватить Крым
Депутат Ивлев назвал пиаром слова Зеленского о готовности захватить Крым