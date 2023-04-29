https://ria.ru/20230429/krym-1868709282.html

В Совете Федерации напомнили, где лежат "завоеватели" Крыма

В Совете Федерации напомнили, где лежат "завоеватели" Крыма - РИА Новости, 29.04.2023

В Совете Федерации напомнили, где лежат "завоеватели" Крыма

Противники России никогда не захватят Крым, желавшие сделать это ранее покоятся на кладбищах в Севастополе и по всей земле русской, заявила РИА Новости сенатор... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:10

2023-04-29T15:10

2023-04-29T15:10

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

ольга ковитиди

республика крым

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Противники России никогда не захватят Крым, желавшие сделать это ранее покоятся на кладбищах в Севастополе и по всей земле русской, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты ранее отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о контрнаступлении Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. При этом она считает, что расслабляться не стоит. "Мы в Крыму это понимаем, ночной прилет беспилотника ВСУ в Казачью бухту и возгорание нефтебазы это подтверждает", - отметила законодатель. Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. По словам Ковитиди, киевские власти с их воинствующими заявлениями полностью зависимы от западных вооружений, "без американской помощи и натовского оружия" военный конфликт на Украине "закончится на счет три". Парламентарий также считает, что после выборов 2024 года в США украинский конфликт "потеряет свою актуальность", поэтому "бредни Зеленского, стоящего на краешке табуретки никому не интересны". "Народ Украины устанет ходить в холуях у всей Европы и сам придет к необходимости единства с Россией", - считает Ковитиди. По ее мнению, западные территории Украины станут предметом торга, прежде всего с Польшей, а "народ Украины сам поднимет на вилы украинскую продажную власть".

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868683847.html

https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html

https://ria.ru/20230413/ukraina-1865193322.html

севастополь

россия

республика крым

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севастополь, россия, ольга ковитиди, республика крым