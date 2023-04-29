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В Совете Федерации напомнили, где лежат "завоеватели" Крыма - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/krym-1868709282.html
В Совете Федерации напомнили, где лежат "завоеватели" Крыма
В Совете Федерации напомнили, где лежат "завоеватели" Крыма - РИА Новости, 29.04.2023
В Совете Федерации напомнили, где лежат "завоеватели" Крыма
Противники России никогда не захватят Крым, желавшие сделать это ранее покоятся на кладбищах в Севастополе и по всей земле русской, заявила РИА Новости сенатор... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:10
2023-04-29T15:10
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
ольга ковитиди
республика крым
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Противники России никогда не захватят Крым, желавшие сделать это ранее покоятся на кладбищах в Севастополе и по всей земле русской, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты ранее отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о контрнаступлении Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. При этом она считает, что расслабляться не стоит. "Мы в Крыму это понимаем, ночной прилет беспилотника ВСУ в Казачью бухту и возгорание нефтебазы это подтверждает", - отметила законодатель. Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. По словам Ковитиди, киевские власти с их воинствующими заявлениями полностью зависимы от западных вооружений, "без американской помощи и натовского оружия" военный конфликт на Украине "закончится на счет три". Парламентарий также считает, что после выборов 2024 года в США украинский конфликт "потеряет свою актуальность", поэтому "бредни Зеленского, стоящего на краешке табуретки никому не интересны". "Народ Украины устанет ходить в холуях у всей Европы и сам придет к необходимости единства с Россией", - считает Ковитиди. По ее мнению, западные территории Украины станут предметом торга, прежде всего с Польшей, а "народ Украины сам поднимет на вилы украинскую продажную власть".
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868683847.html
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html
https://ria.ru/20230413/ukraina-1865193322.html
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севастополь, россия, ольга ковитиди, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Ольга Ковитиди, Республика Крым
В Совете Федерации напомнили, где лежат "завоеватели" Крыма

Сенатор Ковитиди: завоеватели Крыма лежат на кладбищах Севастополя и по всей земле русской

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Противники России никогда не захватят Крым, желавшие сделать это ранее покоятся на кладбищах в Севастополе и по всей земле русской, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты ранее отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о контрнаступлении Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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"Крым противники России никогда не захватят, мы, крымчане, многих завоевателей видали - и все они лежат на кладбищах в Севастополе и по всей земле русской", - сказала Ковитиди.
При этом она считает, что расслабляться не стоит. "Мы в Крыму это понимаем, ночной прилет беспилотника ВСУ в Казачью бухту и возгорание нефтебазы это подтверждает", - отметила законодатель.
Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, предварительно, из-за попадания БПЛА, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
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По словам Ковитиди, киевские власти с их воинствующими заявлениями полностью зависимы от западных вооружений, "без американской помощи и натовского оружия" военный конфликт на Украине "закончится на счет три".
Парламентарий также считает, что после выборов 2024 года в США украинский конфликт "потеряет свою актуальность", поэтому "бредни Зеленского, стоящего на краешке табуретки никому не интересны".
"Народ Украины устанет ходить в холуях у всей Европы и сам придет к необходимости единства с Россией", - считает Ковитиди.
По ее мнению, западные территории Украины станут предметом торга, прежде всего с Польшей, а "народ Украины сам поднимет на вилы украинскую продажную власть".
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияОльга КовитидиРеспублика Крым
 
 
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