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Крымские отели готовятся к началу курортного сезона
Крымские отели готовятся к началу курортного сезона - РИА Новости, 29.04.2023
Крымские отели готовятся к началу курортного сезона
Крым готовится к началу курортного сезона, предложения и опции отельеров, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, сказал РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:23
2023-04-29T07:23
2023-04-29T07:23
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
юрий барзыкин
российский союз туриндустрии (рст)
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Крым готовится к началу курортного сезона, предложения и опции отельеров, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, сказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова. Гостиницы, новые предложения и опции, общественные пространства, благоустройству которых уделялось большое внимание, удивят наших гостей в сезоне 2023 года", - сказал Волченко. Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Юрий Барзыкин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм
Крымские отели готовятся к началу курортного сезона
Министр туризма Крыма: предложения крымских отелей приятно удивят гостей в курортный сезон