https://ria.ru/20230429/krym-1868650436.html

Крымские отели готовятся к началу курортного сезона

Крымские отели готовятся к началу курортного сезона - РИА Новости, 29.04.2023

Крымские отели готовятся к началу курортного сезона

Крым готовится к началу курортного сезона, предложения и опции отельеров, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, сказал РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T07:23

2023-04-29T07:23

2023-04-29T07:23

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

юрий барзыкин

российский союз туриндустрии (рст)

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Крым готовится к началу курортного сезона, предложения и опции отельеров, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, сказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова. Гостиницы, новые предложения и опции, общественные пространства, благоустройству которых уделялось большое внимание, удивят наших гостей в сезоне 2023 года", - сказал Волченко. Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), туризм