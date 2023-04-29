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Крымские отели готовятся к началу курортного сезона - РИА Новости, 29.04.2023
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Туризм
 
07:23 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/krym-1868650436.html
Крымские отели готовятся к началу курортного сезона
Крымские отели готовятся к началу курортного сезона - РИА Новости, 29.04.2023
Крымские отели готовятся к началу курортного сезона
Крым готовится к началу курортного сезона, предложения и опции отельеров, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, сказал РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:23
2023-04-29T07:23
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
юрий барзыкин
российский союз туриндустрии (рст)
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Крым готовится к началу курортного сезона, предложения и опции отельеров, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, сказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова. Гостиницы, новые предложения и опции, общественные пространства, благоустройству которых уделялось большое внимание, удивят наших гостей в сезоне 2023 года", - сказал Волченко. Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Юрий Барзыкин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм
Крымские отели готовятся к началу курортного сезона

Министр туризма Крыма: предложения крымских отелей приятно удивят гостей в курортный сезон

© РИА Новости / Р. Якименко | Перейти в медиабанкТерритория дома отдыха "Судак". На заднем плане Судакская крепость. 1980 год
Территория дома отдыха Судак. На заднем плане Судакская крепость. 1980 год - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Р. Якименко
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Территория дома отдыха "Судак". На заднем плане Судакская крепость. 1980 год. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Крым готовится к началу курортного сезона, предложения и опции отельеров, новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, сказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Крым спокойно готовится к майским праздникам, к предстоящему туристическому сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий, пока по погоде они будут задействованы на южном берегу Крыма, но к 1 июня они будут готовы на всей территории полуострова. Гостиницы, новые предложения и опции, общественные пространства, благоустройству которых уделялось большое внимание, удивят наших гостей в сезоне 2023 года", - сказал Волченко.
Спрос на туры в Крым на майские праздники в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
 
ТуризмНовости - ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Юрий БарзыкинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Туризм
 
 
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