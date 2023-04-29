https://ria.ru/20230429/koronavirus-1868675261.html
В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.04.2023
В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 920 пациентов с COVID-19, выздоровели 7186 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:11
2023-04-29T11:11
2023-04-29T11:11
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757604782_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_0b1ad6c6c336f21c98d9567c1e71eef9.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 920 пациентов с COVID-19, выздоровели 7186 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 29 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 920 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%... Выздоровели за сутки 7186 человек, или на 7,6% меньше в сравнении с 28 апреля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах, снижение - в 42, в 10 субъектах РФ ситуация не изменилась."Выявлено 5990 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757604782_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f675edeaccbb4022c2aa35cc156f9668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5990 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека