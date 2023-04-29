https://ria.ru/20230429/koronavirus-1868675261.html

В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.04.2023

В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 920 пациентов с COVID-19, выздоровели 7186 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:11

2023-04-29T11:11

2023-04-29T11:11

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 920 пациентов с COVID-19, выздоровели 7186 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 29 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 920 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%... Выздоровели за сутки 7186 человек, или на 7,6% меньше в сравнении с 28 апреля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах, снижение - в 42, в 10 субъектах РФ ситуация не изменилась."Выявлено 5990 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса