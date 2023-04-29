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В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.04.2023
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11:11 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/koronavirus-1868675261.html
В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.04.2023
В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 920 пациентов с COVID-19, выздоровели 7186 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:11
2023-04-29T11:11
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 920 пациентов с COVID-19, выздоровели 7186 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 29 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 920 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%... Выздоровели за сутки 7186 человек, или на 7,6% меньше в сравнении с 28 апреля 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах, снижение - в 42, в 10 субъектах РФ ситуация не изменилась."Выявлено 5990 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 920 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 5990 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМедицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 920 пациентов с COVID-19, выздоровели 7186 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 29 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 920 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%... Выздоровели за сутки 7186 человек, или на 7,6% меньше в сравнении с 28 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах, снижение - в 42, в 10 субъектах РФ ситуация не изменилась.
"Выявлено 5990 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
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