Рейтинг@Mail.ru
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:11 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/kolesnikov-1868752108.html
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста - РИА Новости, 29.04.2023
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста
Сын умершего на 69-м году жизни актера Сергея Колесникова Иван рассказал в интервью Пятому телеканалу, что отец скончался от инсульта. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:11
2023-04-29T19:11
культура
москва
сергей колесников
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868692156_0:71:2924:1716_1920x0_80_0_0_1a0f7909585dcb90e2a0ef88369de98c.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сын умершего на 69-м году жизни актера Сергея Колесникова Иван рассказал в интервью Пятому телеканалу, что отец скончался от инсульта."Инсульт. В Склифосовского", — приводит издание его слова.Также Иван опубликовал в Telegram архивное видео с отцом. На кадрах молодой Сергей Колесников исполняет под гитару песню. Под роликом сын написал всего одно слово: "Папа".Ранее в субботу жена артиста, актриса Мария Великанова сообщила РИА Новости о его смерти.Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл в МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
https://ria.ru/20230429/kolesnikov-1868720037.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868692156_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c08a2bfbebd7c5dfb6cd6ac565abd29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей колесников, общество, происшествия
Культура, Москва, Сергей Колесников, Общество, Происшествия
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста

Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец умер от инсульта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Колесников
Актер Сергей Колесников - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Сергей Колесников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сын умершего на 69-м году жизни актера Сергея Колесникова Иван рассказал в интервью Пятому телеканалу, что отец скончался от инсульта.
"Инсульт. В Склифосовского", — приводит издание его слова.
Также Иван опубликовал в Telegram архивное видео с отцом. На кадрах молодой Сергей Колесников исполняет под гитару песню. Под роликом сын написал всего одно слово: "Папа".
Ранее в субботу жена артиста, актриса Мария Великанова сообщила РИА Новости о его смерти.
Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл в МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
Актер Сергей Колесников - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Биография Сергея Колесникова
Вчера, 16:10
 
КультураМоскваСергей КолесниковОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала