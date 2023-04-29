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Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста - РИА Новости, 29.04.2023
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста
Сын умершего на 69-м году жизни актера Сергея Колесникова Иван рассказал в интервью Пятому телеканалу, что отец скончался от инсульта. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:11
2023-04-29T19:11
2023-04-29T19:11
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сын умершего на 69-м году жизни актера Сергея Колесникова Иван рассказал в интервью Пятому телеканалу, что отец скончался от инсульта."Инсульт. В Склифосовского", — приводит издание его слова.Также Иван опубликовал в Telegram архивное видео с отцом. На кадрах молодой Сергей Колесников исполняет под гитару песню. Под роликом сын написал всего одно слово: "Папа".Ранее в субботу жена артиста, актриса Мария Великанова сообщила РИА Новости о его смерти.Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл в МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
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москва, сергей колесников, общество, происшествия
Культура, Москва, Сергей Колесников, Общество, Происшествия
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста
Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова Иван сообщил, что отец умер от инсульта