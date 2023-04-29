https://ria.ru/20230429/kolesnikov-1868752108.html

Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста

Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста - РИА Новости, 29.04.2023

Сын ведущего "Фазенды" Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста

Сын умершего на 69-м году жизни актера Сергея Колесникова Иван рассказал в интервью Пятому телеканалу, что отец скончался от инсульта. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T19:11

2023-04-29T19:11

2023-04-29T19:11

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москва

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сын умершего на 69-м году жизни актера Сергея Колесникова Иван рассказал в интервью Пятому телеканалу, что отец скончался от инсульта."Инсульт. В Склифосовского", — приводит издание его слова.Также Иван опубликовал в Telegram архивное видео с отцом. На кадрах молодой Сергей Колесников исполняет под гитару песню. Под роликом сын написал всего одно слово: "Папа".Ранее в субботу жена артиста, актриса Мария Великанова сообщила РИА Новости о его смерти.Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл в МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".

https://ria.ru/20230429/kolesnikov-1868720037.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

москва, сергей колесников, общество, происшествия