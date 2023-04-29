https://ria.ru/20230429/kolesnikov-1868720037.html

Биография Сергея Колесникова

Биография Сергея Колесникова - РИА Новости, 29.04.2023

Биография Сергея Колесникова

Актер театра и кино Сергей Валентинович Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:10

2023-04-29T16:10

2023-04-29T16:32

справки

мхат имени м. горького

театр имени н. в. гоголя

москва

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Актер театра и кино Сергей Валентинович Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. В 1978 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Софьи Пилявской и Владимира Богомолова) и был принят в труппу Московского художественного театра. Дебютировал в роли Уличного певца в постановке "Жизнь Галилея" Бертольта Брехта. После раздела театра в 1987 году работал в МХАТ имени М. Горького, где сыграл в спектаклях "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского (Глумов), "На дне" Максима Горького (Васька Пепел), "Полоумный Журден" Михаила Булгакова (Ковьель), "Мертвые души" Николая Гоголя (Ноздрев) и в других. С 1990 года работал в МХАТ имени А.П. Чехова (ныне МХТ имени Чехова). Играл в спектаклях: "Олень и шалашовка" Александра Солженицына (Костя), "Горе от ума" Александра Грибоедова (Скалозуб), "Борис Годунов" Александра Пушкина (Курбский), "Гроза" (Кудряш) и "Последняя жертва" (Вадим Дульчин) Александра Островского, "Вечность и ещё один день" Милорада Павича (Авраам Бранкович), "Красивая жизнь" Жана Ануя (Альбер), "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана (Линьер), "Учитель словесности" Валерия Семеновского (Рутилов), "Кабала святош" Михаила Булгакова (Лагранж, маркиз д'Орсиньи), "Женщина с моря" Генрика Ибсена (Неизвестный), "Король Лир" Уильяма Шекспира (граф Глостер), "Пышка" Ги де Мопассана (Прусский офицер). В 2011 году Колесников ушел из МХТ имени Чехова. Играл также в спектаклях Театра имени Н. В. Гоголя "Верная жена" и "История солдата". В кино Сергей Колесников дебютировал в 1976 году в фильме "Только вдвоем", где исполнил главную роль. В последующем сыграл более 50 ролей в фильмах и сериалах. В числе его работ: "Царь Иван Грозный" (1991), "Мелочи жизни" (сериал, 1992-1994), "Петербургские тайны" (сериал, 1994-1995), "Неотложка" (сериал, 2003), "Московская сага" (серил, 2004), "Папа" (2004), "Дело о "Мертвых душах" (мини-сериал, 2005), "МУР есть МУР-2" (сериал, 2005), "Счастье по рецепту" (2006), "Личная жизнь доктора Селивановой" (сериал, 2007), "Неуловимая четверка" (2007), "Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть" (2013), "Тайны института благородных девиц" (сериал, 2013), "Людмила Гурченко" (2015), "Анатомия убийства" (сериал, 2018-2022) и другие. Колесников также был актером дубляжа: его голосом, в частности, говорил Джеймс Бонд в фильмах 1960-1980-х годов. Он озвучил британского спецагента в кинолентах: "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965), "Живешь только дважды" (1967), "Человек с золотым пистолетом" (1974), "Лунный гонщик" (1979), "Осьминожка" (1983), "Вид на убийство" (1985). Работал на телевидении. С мая 2006 года по октябрь 2012 года вел программу "Фазенда" на Первом канале. В 1994 году Колесников был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. В 1998 году был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998).29 апреля 2023 года Сергей Колесников скончался.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, мхат имени м. горького, театр имени н. в. гоголя, москва