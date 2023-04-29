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Умер ведущий "Фазенды" Сергей Колесников

Умер ведущий "Фазенды" Сергей Колесников - РИА Новости, 29.04.2023

Умер ведущий "Фазенды" Сергей Колесников

Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена, актриса Мария Великанова. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:37

2023-04-29T11:37

2023-04-29T15:17

культура

сергей колесников

россия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена, актриса Мария Великанова.По ее словам, актер скончался сегодня утром в результате инсульта или инфаркта.Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл в МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей колесников, россия