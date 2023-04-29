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Умер ведущий "Фазенды" Сергей Колесников - РИА Новости, 29.04.2023
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Культура
 
11:37 29.04.2023 (обновлено: 15:17 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/kolesnikov-1868678911.html
Умер ведущий "Фазенды" Сергей Колесников
Умер ведущий "Фазенды" Сергей Колесников - РИА Новости, 29.04.2023
Умер ведущий "Фазенды" Сергей Колесников
Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена, актриса Мария Великанова. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:37
2023-04-29T15:17
культура
сергей колесников
россия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена, актриса Мария Великанова.По ее словам, актер скончался сегодня утром в результате инсульта или инфаркта.Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл в МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
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сергей колесников, россия
Культура, Сергей Колесников, Россия
Умер ведущий "Фазенды" Сергей Колесников

Актер и ведущий "Фазенды" Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСергей Колесников
Сергей Колесников - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сергей Колесников. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена, актриса Мария Великанова.
По ее словам, актер скончался сегодня утром в результате инсульта или инфаркта.
Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Играл в МХАТе имени Горького и МХТ имени Чехова. Известность получил после ролей в сериалах "Петербургские тайны" и "Дальнобойщики". Снимался также в фильмах "Крепкий орешек 5", "Черное море", "Замерзшие души" и в британском сериале "МакМафия". На телевидении вел передачу "Фазенда".
 
КультураСергей КолесниковРоссия
 
 
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