https://ria.ru/20230429/istrebiteli-1868780604.html

Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии

Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии - РИА Новости, 29.04.2023

Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии

В ночь на 29 апреля четыре израильских истребителя нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Хомс в Сирии, ранены два мирных жителя, сообщил на... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T22:16

2023-04-29T22:16

2023-04-29T22:16

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ночь на 29 апреля четыре израильских истребителя нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Хомс в Сирии, ранены два мирных жителя, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат-ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20230413/izrail-1865054114.html

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хомс (город)

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