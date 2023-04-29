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Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии - РИА Новости, 29.04.2023
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22:16 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/istrebiteli-1868780604.html
Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии
Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии - РИА Новости, 29.04.2023
Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии
В ночь на 29 апреля четыре израильских истребителя нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Хомс в Сирии, ранены два мирных жителя, сообщил на... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:16
2023-04-29T22:16
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сирия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ночь на 29 апреля четыре израильских истребителя нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Хомс в Сирии, ранены два мирных жителя, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат-ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20230413/izrail-1865054114.html
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в мире, сирия, хомс (город), израиль, f-15se
В мире, Сирия, Хомс (город), Израиль, F-15SE
Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии

ЦПВС: израильские истребители нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции в Сирии

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ночь на 29 апреля четыре израильских истребителя нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Хомс в Сирии, ранены два мирных жителя, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"В ночь на 29 апреля, с 0.47 до 1.00, четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Хомс. По данным сирийской стороны, в результате удара уничтожено четыре бензовоза, двое мирных жителей получили ранения", - сообщил Гуринов на брифинге.
Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат-ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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В миреСирияХомс (город)ИзраильF-15SE
 
 
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