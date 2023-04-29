Израильские истребители нанесли удар по провинции в Сирии
ЦПВС: израильские истребители нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции в Сирии
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ночь на 29 апреля четыре израильских истребителя нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Хомс в Сирии, ранены два мирных жителя, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
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"В ночь на 29 апреля, с 0.47 до 1.00, четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Хомс. По данным сирийской стороны, в результате удара уничтожено четыре бензовоза, двое мирных жителей получили ранения", - сообщил Гуринов на брифинге.
Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат-ан-Нусра"*: в провинции Алеппо – три обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – один обстрел.
* Запрещенная в России террористическая группировка.