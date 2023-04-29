https://ria.ru/20230429/istrebiteli-1868636466.html

Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35

Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35 - РИА Новости, 29.04.2023

Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35

Пентагон сообщил, что дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T00:49

2023-04-29T00:49

2023-04-29T00:56

lockheed martin

министерство обороны сша

f-35

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781000956_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_df4e3fcfb09bad970263c25f934a7957.jpg

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пентагон сообщил, что дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на сумму в 7,8 миллиарда долларов.В рамках реализации опциона к ранее заключенному контракту предполагается произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 - F-35B и 19 - F-35C.Истребители предназначены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.

https://ria.ru/20230417/istrebitel-1865426374.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

lockheed martin , министерство обороны сша, f-35, в мире, сша