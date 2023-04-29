https://ria.ru/20230429/istrebiteli-1868636466.html
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35 - РИА Новости, 29.04.2023
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35
Пентагон сообщил, что дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:49
2023-04-29T00:49
2023-04-29T00:56
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пентагон сообщил, что дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на сумму в 7,8 миллиарда долларов.В рамках реализации опциона к ранее заключенному контракту предполагается произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 - F-35B и 19 - F-35C.Истребители предназначены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.
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lockheed martin , министерство обороны сша, f-35, в мире, сша
Lockheed Martin , Министерство обороны США, F-35, В мире, США
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35
Пентагон: компания Lockheed Martin получила дополнительный заказ на 126 истребителей F-35
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пентагон сообщил, что дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на сумму в 7,8 миллиарда долларов.
В рамках реализации опциона к ранее заключенному контракту предполагается произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 - F-35B и 19 - F-35C.
Истребители предназначены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.
"Расследуют падения". Пентагон встревожен развитием ситуации с F-35