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Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35 - РИА Новости, 29.04.2023
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00:49 29.04.2023 (обновлено: 00:56 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/istrebiteli-1868636466.html
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35 - РИА Новости, 29.04.2023
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35
Пентагон сообщил, что дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:49
2023-04-29T00:56
lockheed martin
министерство обороны сша
f-35
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пентагон сообщил, что дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на сумму в 7,8 миллиарда долларов.В рамках реализации опциона к ранее заключенному контракту предполагается произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 - F-35B и 19 - F-35C.Истребители предназначены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.
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lockheed martin , министерство обороны сша, f-35, в мире, сша
Lockheed Martin , Министерство обороны США, F-35, В мире, США
Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители F-35

Пентагон: компания Lockheed Martin получила дополнительный заказ на 126 истребителей F-35

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. TamondongГруппа истребителей F-35A Lightning II
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jose Miguel T. Tamondong
Группа истребителей F-35A Lightning II . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Пентагон сообщил, что дополнительно заказал у компании Lockheed Martin 126 истребителей пятого поколения F-35 для собственных нужд и поставок союзным странам на сумму в 7,8 миллиарда долларов.
В рамках реализации опциона к ранее заключенному контракту предполагается произвести 81 самолет в модификации F-35A, 26 - F-35B и 19 - F-35C.
Истребители предназначены для ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты США, Финляндии, Италии, Нидерландов, Польши, Японии, Бельгии, Дании и Великобритании.
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
"Расследуют падения". Пентагон встревожен развитием ситуации с F-35
17 апреля, 08:00
 
Lockheed MartinМинистерство обороны СШАF-35В миреСША
 
 
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