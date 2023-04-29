Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 04.00 обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в Telegram-канале представительства республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 по населенному пункту Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в представительстве.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.