Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/himars-1868654098.html
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 04.00 обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в Telegram-канале представительства республики в совместном... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T08:22
2023-04-29T08:22
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
брянка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_2606ef49d1161cd7e91bdffe25345194.jpg
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 04.00 обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в Telegram-канале представительства республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в представительстве. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
луганская народная республика
брянка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, брянка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Брянка
Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР: украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 04.00 обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты, сообщили в Telegram-канале представительства республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 по населенному пункту Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в представительстве.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 апреля, 16:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБрянка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала