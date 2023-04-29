https://ria.ru/20230429/himars-1868636198.html

Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS

Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS - РИА Новости, 29.04.2023

Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS

Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS, сообщает Пентагон. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T00:44

2023-04-29T00:44

2023-04-29T00:44

в мире

lockheed martin

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS, сообщает Пентагон. "Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 миллиона долларов для производства HIMARS", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Ожидается, что контракт будет исполнен к июню 2026 года, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230422/obstrel-1867076191.html

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в мире, lockheed martin , министерство обороны сша