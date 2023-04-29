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Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS
Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS - РИА Новости, 29.04.2023
Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS
Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS, сообщает Пентагон. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:44
2023-04-29T00:44
2023-04-29T00:44
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lockheed martin
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS, сообщает Пентагон. "Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 миллиона долларов для производства HIMARS", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Ожидается, что контракт будет исполнен к июню 2026 года, говорится в сообщении.
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в мире, lockheed martin , министерство обороны сша
В мире, Lockheed Martin , Министерство обороны США
Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS
Пентагон: Lockheed Martin получит еще 616 миллионов долларов на производство HIMARS
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS, сообщает Пентагон.
"Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 миллиона долларов для производства HIMARS", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Ожидается, что контракт будет исполнен к июню 2026 года, говорится в сообщении.
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