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Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS - РИА Новости, 29.04.2023
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00:44 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/himars-1868636198.html
Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS
Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS - РИА Новости, 29.04.2023
Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS
Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS, сообщает Пентагон. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:44
2023-04-29T00:44
в мире
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS, сообщает Пентагон. "Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 миллиона долларов для производства HIMARS", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Ожидается, что контракт будет исполнен к июню 2026 года, говорится в сообщении.
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в мире, lockheed martin , министерство обороны сша
В мире, Lockheed Martin , Министерство обороны США
Пентагон выделил Lockheed Martin средства на производство HIMARS

Пентагон: Lockheed Martin получит еще 616 миллионов долларов на производство HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американская компания Lockheed Martin получила дополнительные 615,9 миллиона долларов для производства ракет HIMARS, сообщает Пентагон.
"Lockheed Martin получила дополнение к контракту на 615,96 миллиона долларов для производства HIMARS", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Ожидается, что контракт будет исполнен к июню 2026 года, говорится в сообщении.
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