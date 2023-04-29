https://ria.ru/20230429/granitsa-1868761481.html

Польша намерена усилить охрану границы с Россией оборудованием и оружием

Польша намерена усилить охрану границы с Россией оборудованием и оружием - РИА Новости, 29.04.2023

Польша намерена усилить охрану границы с Россией оборудованием и оружием

Польша усилит охрану границы с российской Калининградской областью современными устройствами и подразделениями с современным оружием, заявил премьер-министр... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T19:59

2023-04-29T19:59

2023-04-29T19:59

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россия

польша

калининградская область

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша усилит охрану границы с российской Калининградской областью современными устройствами и подразделениями с современным оружием, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам. По его словам, на всем протяжении границы с РФ будут установлены физические и электронные заграждения. "Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб", - сообщил Моравецкий. "Тут будут размещены современные подразделения, современное оружие. Они обеспечат усиление безопасности жителей", - сказал премьер. Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый. Также на польско-российской границе создается электронное заграждение, длина которого составит почти 200 километров. Строительство должно быть закончено до 30 сентября. Стоимость проекта составляет 373 миллиона злотых (89 миллионов долларов). Он предусматривает установку 2 тысяч столбов, 3 тысяч видеокамер и 700 км кабелей.

https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html

россия

польша

калининградская область

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в мире, россия, польша, калининградская область, матеуш моравецкий