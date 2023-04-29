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Польша намерена усилить охрану границы с Россией оборудованием и оружием - РИА Новости, 29.04.2023
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19:59 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/granitsa-1868761481.html
Польша намерена усилить охрану границы с Россией оборудованием и оружием
Польша намерена усилить охрану границы с Россией оборудованием и оружием - РИА Новости, 29.04.2023
Польша намерена усилить охрану границы с Россией оборудованием и оружием
Польша усилит охрану границы с российской Калининградской областью современными устройствами и подразделениями с современным оружием, заявил премьер-министр... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T19:59
2023-04-29T19:59
в мире
россия
польша
калининградская область
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша усилит охрану границы с российской Калининградской областью современными устройствами и подразделениями с современным оружием, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам. По его словам, на всем протяжении границы с РФ будут установлены физические и электронные заграждения. "Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб", - сообщил Моравецкий. "Тут будут размещены современные подразделения, современное оружие. Они обеспечат усиление безопасности жителей", - сказал премьер. Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый. Также на польско-российской границе создается электронное заграждение, длина которого составит почти 200 километров. Строительство должно быть закончено до 30 сентября. Стоимость проекта составляет 373 миллиона злотых (89 миллионов долларов). Он предусматривает установку 2 тысяч столбов, 3 тысяч видеокамер и 700 км кабелей.
https://ria.ru/20230210/polsha-1851051064.html
россия
польша
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в мире, россия, польша, калининградская область, матеуш моравецкий
В мире, Россия, Польша, Калининградская область, Матеуш Моравецкий
Польша намерена усилить охрану границы с Россией оборудованием и оружием

Премьер Моравецкий: Польша усилит охрану границы с Россией оборудованием и оружием

© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Польша усилит охрану границы с российской Калининградской областью современными устройствами и подразделениями с современным оружием, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам.
По его словам, на всем протяжении границы с РФ будут установлены физические и электронные заграждения.
"Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб", - сообщил Моравецкий.
"Тут будут размещены современные подразделения, современное оружие. Они обеспечат усиление безопасности жителей", - сказал премьер.
Ранее польские военные построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки 2,5 метра в высоту и три метра в ширину каждый.
Также на польско-российской границе создается электронное заграждение, длина которого составит почти 200 километров. Строительство должно быть закончено до 30 сентября. Стоимость проекта составляет 373 миллиона злотых (89 миллионов долларов). Он предусматривает установку 2 тысяч столбов, 3 тысяч видеокамер и 700 км кабелей.
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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10 февраля, 10:49
 
В миреРоссияПольшаКалининградская областьМатеуш Моравецкий
 
 
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