https://ria.ru/20230429/galkin-1868541100.html

Соседи Пугачевой и Галкина* рассказали о жизни звездной пары в Грязи

Соседи Пугачевой и Галкина* рассказали о жизни звездной пары в Грязи - РИА Новости, 29.04.2023

Соседи Пугачевой и Галкина* рассказали о жизни звездной пары в Грязи

Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* в интервью Teleprogramma.pro рассказали о жизни знаменитостей в деревне Грязь до их отъезда из России. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T00:37

2023-04-29T00:37

2023-04-29T00:40

шоубиз

алла пугачева

россия

максим галкин

израиль

знаменитости

жилье

иноагенты

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* в интервью Teleprogramma.pro рассказали о жизни знаменитостей в деревне Грязь до их отъезда из России. По словам жительницы поселка Виктории, шоумен выходил за пределы своих владений и охотно общался с соседями. Другая соседка по имени Луиза отметила, что звездные супруги хорошо знали местных жителей. Она также рассказала о том, что Галкин* и Пугачева поздравляли соседей с новогодними праздниками. По словам соседей, о продаже замка и о его новом владельце они ничего не знают.Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что приобрел особняк знаменитостей за 450 миллионов рублей. Он рассказал, что собирается сделать в замке морг и крематорий. Пугачева и Галкин* не отреагировали на сообщения о продаже своей недвижимости. Приближенные к певице источники утверждают, что замок до сих пор принадлежит супругам. Звездная пара вместе с детьми улетела в Израиль после начала спецоперации. В прошлом году исполнительница на короткое время прилетала в Россию, но позже вернулась в Тель-Авив к супругу.*Признан Минюстом иноагентом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, россия, максим галкин, израиль, знаменитости, жилье, иноагенты