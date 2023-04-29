https://ria.ru/20230429/galkin-1868541100.html
Соседи Пугачевой и Галкина* рассказали о жизни звездной пары в Грязи
Соседи Пугачевой и Галкина* рассказали о жизни звездной пары в Грязи - РИА Новости, 29.04.2023
Соседи Пугачевой и Галкина* рассказали о жизни звездной пары в Грязи
Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* в интервью Teleprogramma.pro рассказали о жизни знаменитостей в деревне Грязь до их отъезда из России. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T00:37
2023-04-29T00:37
2023-04-29T00:40
шоубиз
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* в интервью Teleprogramma.pro рассказали о жизни знаменитостей в деревне Грязь до их отъезда из России. По словам жительницы поселка Виктории, шоумен выходил за пределы своих владений и охотно общался с соседями. Другая соседка по имени Луиза отметила, что звездные супруги хорошо знали местных жителей. Она также рассказала о том, что Галкин* и Пугачева поздравляли соседей с новогодними праздниками. По словам соседей, о продаже замка и о его новом владельце они ничего не знают.Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что приобрел особняк знаменитостей за 450 миллионов рублей. Он рассказал, что собирается сделать в замке морг и крематорий. Пугачева и Галкин* не отреагировали на сообщения о продаже своей недвижимости. Приближенные к певице источники утверждают, что замок до сих пор принадлежит супругам. Звездная пара вместе с детьми улетела в Израиль после начала спецоперации. В прошлом году исполнительница на короткое время прилетала в Россию, но позже вернулась в Тель-Авив к супругу.*Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230427/baretskiy-1868164899.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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алла пугачева, россия, максим галкин, израиль, знаменитости, жилье, иноагенты
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия, Максим Галкин, Израиль, Знаменитости, Жилье, иноагенты
Соседи Пугачевой и Галкина* рассказали о жизни звездной пары в Грязи
Соседи Аллы Пугачевой и Максима Галкина* рассказали об их жизни в деревне Грязь
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости
. Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* в интервью Teleprogramma.pro рассказали
о жизни знаменитостей в деревне Грязь до их отъезда из России.
По словам жительницы поселка Виктории, шоумен выходил за пределы своих владений и охотно общался с соседями.
«
"Нередко мы видели их детей в окружении охраны и нянек. В деревне появлялись и сами супруги. Максим катался на велосипеде, гулял по окрестностям, ходил на местный пруд. Он вообще общительный. И если с Максимом заговоришь, то он не будет от тебя бегать", – поделилась женщина.
Другая соседка по имени Луиза отметила, что звездные супруги хорошо знали местных жителей.
«
"Максим и Алла хорошо были знакомы с соседями. Прекрасно знали всех своих. Мы с ними жили по соседству и никогда не враждовали", – призналась Луиза.
Она также рассказала о том, что Галкин* и Пугачева поздравляли соседей с новогодними праздниками.
«
"У них был такой обычай — в этот праздник уделять внимание соседям. К нам в дом с нянями и охраной приходили Гарри и Лиза и приносили гостинцы", – заключила женщина.
По словам соседей, о продаже замка и о его новом владельце они ничего не знают.
Ранее шоумен Стас Барецкий заявил
, что приобрел особняк знаменитостей за 450 миллионов рублей. Он рассказал, что собирается сделать в замке морг и крематорий.
Пугачева и Галкин* не отреагировали на сообщения о продаже своей недвижимости. Приближенные к певице источники утверждают, что замок до сих пор принадлежит супругам.
Звездная пара вместе с детьми улетела в Израиль после начала спецоперации. В прошлом году исполнительница на короткое время прилетала в Россию, но позже вернулась в Тель-Авив к супругу.
*Признан Минюстом иноагентом
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*